Simona Izzo e il bacio "segreto" tra Ricky Tognazzi ed Enrica Bonaccorti

Simona Izzo svela quel bacio tra suo marito Ricky Tognazzi ed Enrica Bonaccorti. Intervistata da Monica Setta a "Storie di donne al bivio", nella puntata in onda oggi mercoledì 31 gennaio dopo mezzanotte su RAI2, la Izzo rivela un flirt tra Tognazzi e la Bonaccorti. "È successo pochissimo prima che io e Ricky ci mettessimo insieme" dice la Izzo "mi dicono che ci sia stato solo un bacio ma Ricky è gentiluomo e non mi direbbe altro". E la Bonaccorti, ospite nella stessa puntata, ha confermato alla Setta: "Ho molto affetto per Ricky ma la sola donna della sua vita è stata ed è Simona".