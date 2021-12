Sinergie 2021, crescono franchising immobiliare e l'ecosistema delle startup

Sinergie 2021, lieve contrazione del numero degli agenti immobiliari fermi a quota 49.177 (-0,44%)

Un successo annunciato quello della 4° edizione di Sinergie, l'evento dedicato ai servizi immobiliari, per il secondo anno in versione phygital. L’appuntamento ha coinvolto oltre 120 persone in presenza e 500 collegate da remoto. Un programma ricco di contenuti con 21 speeches, 4 tavole rotonde, 2 eventi speciali ed una sessione formativa. 3 ambienti trasformati in studi televisivi ed una piattaforma digitale realizzata ad hocper garantire contenuti interattivi in diretta e per ricreare la "vicinanza" con i relatori.

Sinergie 2021, cresce il franchising immobiliare (+4,30%) con 5.606 affiliati. Le reti coprono l'11,39%del mercato delle agenzie

I dati emersi evidenziano la buona salute del mercato delle compravendite e la fiducia a supporto dei sistemi aggregativi. I primi 3 trimestri del 2021 registrano 536.022 transazioni residenziali e numeri in crescita sono attesi anche per il 4° trimestre, tanto da lasciar presupporre il superamento delle 558.000 compravendite residenziali del 2020. Il report Reti e Aggregazioni immobiliari rileva una lieve riduzione del numero degli operatori, passati da 49.346 del 2021 a 49.177 del 2021 (-0,44%). Dati in crescita per il franchising immobiliare, col numero degli agenti affiliati che passa da 5.375 del 2020 a 5.606 del 2021 (+4,30%).

Tanti i temi toccati durante Sinergie 2021: nuovi trend lavorativi con Stefano Scabbio di ManPowerGroup, overview di mercato con Francesca Zirnstein di Scenari Immobiliari, Mutui Green con Luca Bertalot dell'European Mortgage Federation, Big Data con Marco Fanizzi di Commvault.

Sinergie 2021, il bilancio

"Anche quest'anno ho avuto il privilegio di ospitare figure di grande spessore a Sinergie, e dipoter condividere esperienze e competenze significative per la crescita del settore della mediazione, in termini di visione e di prospettiva", commenta Gerardo Paterna, founder di Divulgare ed organizzatore dell'evento. "Abbiamo affrontato temi importanti che riguardano il cambiamento di marcia nel mondo del lavoro, l'influenza dei dati nel processo decisionale, le nuove opportunità di specializzazione nell'immobiliare, green economy etendenze emergenti. Bisogna superare il concetto di valore legato alla mera compravendita, per andare a scoprire come costruire nuove competenze che rendano la consulenza imprescindibile, e dove il valore relazionale è la pietra angolare della mediazione", aggiunge Gerardo Paterna.

Dario Castiglia di RE/MAX Italia, Silvia Spronelli di Solo Affitti, Maria Laura Tresoldi di Frimm e Roberto Gigio di Coldwell Banker hanno presentato nuovi servizi ed opportunità per la crescita dell'operatività dell'agente immobiliare.

Sinergie 2021, le novità del mercato

Tra le novità del mercato presenti: Reviva per la vivacizzazione delle aste immobiliari, Kaaja per le aste immobiliari tra privati (all'inglese), Casacash come nuovo Instant Buyermilanese, eXp come network digitale globale della mediazione (oltre 68mila agenti nelmondo). Un focus speciale sugli agenti come elemento essenziale per la compravendita havisto protagonista Casavo, primo instant buyer italiano, insieme ad Al Tuo Fianco, società di servizi digitali e di connettività (primo partner italiano di Wind). Presenti anche Regold, il primo marketplace di servizi digitali per l'agente immobiliare, Reopla, startup attiva nei dati per la valutazione immobiliare di recente passata sotto il controllo della tedesca Sprengnetter, Opisas che ha presentato un'indagine condotta incollaborazione con Fimaa sugli investimenti immobiliari in Italia e all'estero.Gate-away.com, portale di annunci per la vendita degli immobili italiani all'estero, ha raccontato com'è stata influenzata da pandemia e Brexit la ricerca da parte degli acquirenti stranieri.

Novità anche in ambito CRM (Customer Relationship Management) con Gestim, società acquisita da Idealista lo scorso anno, che rilascerà a breve nuove funzionalità nel suo software di gestione e con onOffice, CRM tedesco presente in 8 mercati europei, chesta sviluppando anche il mercato italiano. Contributi interessanti anche da parte delle utility come Skanner (informazioni immobiliari territoriali), Total Render (render e planimetrie) e dalle principali società diformazione: OID-NAR con le designazioni internazionali riconosciute in 85 paesi almondo e OSM - Open Source Management per la formazione manageriale deiprofessionisti della mediazione. “Anche quest'anno Sinergie si è dimostrato un veicolo di aggregazione che costruisce comunità professionali e relazioni, affrontando temi sfidanti e proponendo confronto escenario per creare valore nella filiera dei servizi immobiliari”, conclude Paterna