Sinner contro Alcaraz, Djokovic e... Montepremi mostruoso: Six Kings Slam 2024 dove vederla in tv e streaming

Tennis, Sinner verso le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis

Il tennis marcia verso un finale di 2024 scoppiettante con Jannik Sinner già sicuro di chiudere l'anno come numero uno del mondo. In programma due Atp 500 (Basilea-Vienna dal 21 ottobre), un 1000 (Parigi Bercy dal 28), le Atp Finals di Torino (al via dal 10 novembre) e le finali di Coppa Davis (19-24 novembre a Malaga) dove l'Italia proverà a confermarsi campione dopo il trionfo di un anno fa.

Sinner contro Alcaraz, Djokovic e... Montepremi mostruoso: Six Kings Slam 2024

Però prima ecco la Six Kings Slam 2024 in Arabia Saudita: torneo sì di esibizione (nel senso che non dà punti Atp), ma che verrà giocato a tutta perché il montepremi mostruoso con 1.5 milioni di euro per la partecipazione di ognuno dei sei tennisti, mentre al vincitore andranno quasi 4.5 milioni di euro.

Chi sono i 6 re della racchetta al via? Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal (che ha annunciato il suo ritiro dal tennis a fine anno dopo la Coppa Davis). Si gioca da da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Il torneo esibizione è a eliminazione diretta.

Il tabellone della Six Kings Slam 2024 prevede l'ingresso direttamente in semifinale di Djokovic e Nadal. I quarti in programma il 16 ottobre saranno Sinner-Medvedev (avversario di Djokovic) e Alcaraz-Rune (contro Nadal). Le semifinali si disputeranno il 17 ottobre; le finali per il terzo posto e per il titolo andranno in scena invece il 19, con gli orari ancora da definire.

Six Kings Slam 2024 dove vederla in tv e streaming

I tifosi italiani potranno vedere Jannik Sinner e i 5 fenomeni del tennis mondiale in tv su Sky (e in streaming su NOW), con il canale dedicato Sky Sport Tennis (203) oltre alla copertura e gli aggornamenti delle news su Sky Sport 24, gli highlights dei match e il live blog di tutte le partite di Sinner e della finale sul sito di Sky Sport.