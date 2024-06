Sinner e Bagnaia da record negli ascolti tv. Sky-TV8-Eurosport, numeri bomba

Pecco Bagnaia vince al Mugello, TV8 e Sky Sport festeggiano negli ascolti

La domenica della Repubblica ha regalato un 2 giugno sportivo indimenticabile. In primis grazie alla MotoGp con Pecco Bagnaia, che ha dominato il Gran Premio del Mugello (e ora è secondo in classifica mondiale a 18 punti da Jorge Martin). 'Nuvola rossa' in tenuta azzurro 'nazionale' si è classificato al primo posto, con Enea Bastianini che ha reso ancora più spettacolare il successo dell'Italia chiudendo al secondo posto (ultimi due giri pazzeschi della 'Bestia' che ha passato prima Marc Marquez e poi, all'ultima curva Jorge Martin). E gli ascolti tv hanno premiato il duo Sky+TV8 con 2 milioni 752 mila spettatori medi e il 20,4% di share. Rispettivamente Tv8 ha raccolto 1 milione 907 mila spettatori medi (con il 14,11% di share) e Sky ha conquistato 845 mila spettatori medi (con il 6,25% di share).

Jannik Sinner vittoria col brivido al Roland Garros con Moutet: ascolti tv record per Eurosport

Dalla MotoGp al tennis. Jannik Sinner fa un po' preoccupare i tifosi italiani nel primo set contro il francese Corentin Moutet (perso 2/6) nell'incontro serale degli ottavi di finale al Roland Garros: poi il numero 2 del mondo entra in partita, vince il secondo parziale 6/3 e dilaga nei due successivi (6/2, 6/1). Aspettando i quarti contro Grigor Dimitrov (rivincita della finale vinta da Sinner al Master 1000 di Miami), Eurosport festeggia 871mila spettatori e il 5% (22,1% share pay) con un picco da 1,2 milioni di spettatori.

E' il secondo miglior dato di sempre del tennis su Eurosport dopo la finale degli Australian Open 2024 Sinner-Medvedev che vide Jannik vincere il suo primo titolo dello Slam in carriera. Interessanti anche i dati di Arnaldi-Tsitsipas (vinto dal greco in quattro set, dopo il primo parziale portato a casa dal tennista italiano) che all'ora di pranzo ha portato su Eurosport 2 282mila spettatori con il 2,2% con un picco da 407 mila spettatori.