Sinner si prende un caffè: spot Lavazza con vista su Wimbledon per il tennista

Jannik Sinner, spot Lavazza dopo il Roland Garros

Archiviato il Roland Garros (semifinale persa dopo 5 set mozzafiato contro Carlos Alacaraz, ma Slam sulla retta battuta che lo ha consacrato nuovo numero 1 mondiale) Jannik Sinner scende in campo... sul terreno pubblicitario. Il campione azzurro è protagonista della nuova campagna di Lavazza (il 22enne tennista è testimonial del brand sin da quando era ancora una giovane promessa).

Jannik Sinner, spot Lavazza alla conquista di... Wimbledon

"L’eccellenza è una scelta" è il concept del nuovo soggetto con la firma creativa di VML Italy. La campagna, dedicata al sistema di macchine espresso a capsule Lavazza A Modo Mio, è on air in TV e dal 14 sarà anche su digital e canali social Lavazza, nei formati 45”, 30" e 15". Dal 17 giugno verrà lanciato un ulteriore spot per il mercato inglese, sempre con Jannik Sinner protagonista: racconterà la storica partnership tra Lavazza e Wimbledon (prossimo Slam in programma, dal 1 al 14 luglio) ed è stato girato direttamente sui campi leggendari di uno dei tornei più iconici al mondo.

“Siamo orgogliosi di aver lavorato a questa nuova campagna, che consolida la partnership di VML con Lavazza e lavora sull’utilizzo di un testimonial che interpreta sé stesso in maniera credibile e, per questo, divertente”, commenta Michele Picci, Group CCO di VML Italy.

Jannik Sinner, lo spot Lavazza