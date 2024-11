Sinner su Rai1, altrimenti addio Rai: l'ultimatum di Binaghi e FederTennis a viale Mazzini

Ascolti tv, effetto Sinner: Atp Finals e Italia in Coppa Davis boom su Rai2

Gli ascolti tv del tennis in chiaro sono stati strabilianti anche quest'anno (dopo il boom già evidente nel 2023). La finale delle Atp Finals vinta da Jannik Sinner contro Tyalor Fritz? Ha portato 3 milioni e mezzo di italiani su Rai 2 tra le 18 alle 19.44 con uno share del 20,78% (senza dimenticare che andava anche su Sky dove è stata seguita da 1 milione ed 100 mila spettatori con il 6,4%). Sette giorni dopo l'ItalTennis ha conquistato la seconda Coppa Davis consecutiva, schiantando l'Olanda in finale. La finale che ha laureato la nostra Nazionale campione del Mondo di tennis è stata vista da 3.839.000 spettatori pari al 25.02% su Rai2 (il match di Berrettini a 3.115.000 e il 23.58%, il match di Sinner a 4.467.000 e il 25.98%).

Sinner, Atp Finals e Coppa Davis su Rai1, altrimenti addio Rai: l'ultimatum di Binaghi e FederTennis a viale Mazzini

Numeri super, che confermano la passione dei tifosi italiani per il questo sport e i suoi grandi campioni: Jannik Sinner in primis, con i vari Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Sara Errani solo per fare qualche nome tra i tanti che hanno regalato emozioni in questi mesi. E ora, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, sui diritti TV del tennis chiede che riceva lo stesso trattameto della nazionale di calcio. Gli azzurri di Spalletti vanno sempre in onda su Rai1. Perchè il tennis no? "I diritti sono nostri e io, da presidente, ho il dovere di difendere questo popolo. O la Rai tratta il tennis come il calcio, altrimenti i diritti ce li teniamo. La gestione dell’offerta tennis è insufficiente, il nuovo Sinner deve vedere Sinner su Rai 1 e non su Rai 2. Mi è stato risposto che ci sono valutazioni di marketing. Non posso accettarlo", le parole di Angelo Binaghi.

"Il nostro scopo - continua il numero uno della Federtennis - non è commerciale ma divulgativo ma chiediamo attenzione. Abbiamo il nostro canale (Supertennis, ndr) e se la Rai non ci dà le giuste risposte offriremo il bel tennis sul nostro canale tematico. Vogliamo più tennis, vederlo meglio, più tennis sulla rete ammiraglia, Rai 1, e non su Rai 2. Chiedo solo pari opportunità con la Nazionale di calcio. Non posso più sopportare che il tennis venga considerato dalla Rai uno sport minore. Non lo è. Lo dimostrano gli ascolti. Chiedo una finestra in chiaro, una vetrina vera, per le partite. Voglio che le finali dello slam possano essere guardate dai ragazzi che amano il tennis, la bella gioventù”.

Alla Rai, spiega Binaghi "abbiamo offerto La nostra disponibilità. Siamo venuti incontro alle richieste e concordato perfino gli orari delle gare degli Internazionali di Roma. Gli spagnoli hanno avuto la possibilità di vedere sulla loro tv pubblica la finale del Roland Garros, la finale tra lo spagnolo Alacaraz-Zverev. In Italia non è possibile. Esiste una norma datata che non lo permette. Lo consente solo per le finali di Coppa Davis. Ricordo che la nostra Paolini è arrivata in finale a Wimbledon"