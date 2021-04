Sky, Maccanico lascia la pay tv: nominato nuovo ad e direttore di Cinecittà

Sky, Nicola Maccanico lascia la pay tv per guidare il progetto della nuova Cinecittà

Nicola Maccanico, attuale executive vice president programming di Sky Italia, sarà il nuovo ad e direttore generale di Istituto Luce-Cinecittà. Una figura che già in Sky ha dato più volte prova del suo talento, soprattutto nel campo cinematografico, con il rilancio di Warner Bros Pictures e la fondazione di Vision Distribution. La chiamata arriva direttamente dal ministro della Cultura Dario Franceschini che ha definito il manager "l'uomo giusto" per ricoprire la nuova carica, anche grazie alla sua dimestichezza e conoscenza della città di Roma. L'operazione consisterebbe nel trasformare l’Istituto Luce-Cinecittà, la società pubblica che opera come braccio operativo del Ministero della Cultura, in una srl o spa in modo da far entrare nel capitale altri soggetti. In prima linea ci sarebbe Cassa Depositi e Prestiti, pronta a conferire una vasta area di sua proprietà, che confina con Cinecittà che così potrebbe raddoppiare gli spazi. Cdp significherebbe anche la presenza di un socio industriale di altissimo livello. Chiara Sbarigia, direttore generale dell'Apa, Associazione dei produttori dell'Audiovisivo, è stata scelta per la presidenza della nuova Cinecittà. Si tratta di una manager che da anni presidia il mondo della produzione con competenza e garbo, apprezzata dai vari interlocutori del mondo istituzionale e del mercato.