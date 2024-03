Sky Media cresce (+8%) e previsioni 2024 super con Sinner, Champions, Euro2024

Il 2023 di Sky Media? Oltre 1.100 clienti (200 in più rispetto all’anno precedente), investimento medio per advertiser cheh cresce del 6% e raccolta complessiva di oltre 420 milioni di euro (dati Nielsen) pari a un incremento del 4,5%. E diventa +8% se prendiamo in considerazione anche il digital. Buono il trend di alcuni settori merceologici tradizionalmente legati al mondo Sky: dall'automotive (+8%) alle telecomunicazioni (+25%), ma si segnalano anche le performance di personal care e luxury, che hanno incrementato la spesa media del 12% e del 16%.

Sono alcuni dei numeri presentati a Milano risultati importanti raggiunto dalla nuova strategia di Giuseppina Violante, alla guida della concessionaria di pubblicità di Sky da luglio 2022.

“Come sapete, vengo da un settore totalmente diverso, dal beauty di lusso, e questa è la prima occasione per trarre le fila di un impegno che ha rappresentato quasi un disruption per un brand ormai quasi ventennale”, ha spiegato la Managing Director di Sky Media Italia.

Giuseppina Violante



Nel 2023, oltre 870 milioni le interazioni social generate, primato sugli altri broadcaster. Sky Sport Uno è il primo canale TV in Italia per share social TV: 31%. Vanno forte i format della rete: da X Factor a MasterChef passando per Pechino Express.

Il team di Sky Media nell'ultimo anno poi è stato rinforzato con l’ingresso di Marco Ravasi, Sales Director; di Luca Centurioni, Marketing Director; e di Fabio Milone, Performance and Process Optimization Director.

Le previsioni del 2024 sono buone. «All’interno di un mercato tv stimato nel 2024 tra +2/3%, i driver di crescita di Sky sono rappresentati in primis dagli Europei di Calcio, dal grande e rinnovato interesse verso il tennis e dai motori – spiega il sales director Marco Ravasi secondo quanto riporta brand-news.it -. Per quanto riguarda il calcio, inoltre, dall’autunno potremo contare sulla nuova Champions League, che si traduce in più partite da trasmettere, e su un numero maggiore di match di cartello di Serie A a disposizione. In ottica di reach incrementale, infine, disponiamo anche dell’offerta Sky Bar, con cui da poco abbiamo iniziato a vendere i break all’interno delle partite». Un bacino, quest’ultimo, composto da circa 5 milioni di persone.