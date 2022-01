Sky, si accende il primo canale di cinema in 4K: 100 film gratis in Ultra HD

Sky Cinema 4K, in arrivo su Sky Q il canale dedicato ai migliori film totalmente in Ultra HD

Si accende il 28 gennaio il primo canale in Italia interamente dedicato al cinema in 4K HDR. Sky Cinema 4K sarà disponibile sul canale 313, e si aggiunge agli 11 canali a brand Sky Cinema, offrendo agli abbonati un’esperienza di visione ancora più coinvolgente. Il canale sarà visibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky Cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale HD o Ultra HD.

Con oltre 120 film alla data di lancio, Sky Cinema 4K avrà una offerta per tutti i generi, tutti i gusti e tutte le età con un palinsesto completo di grandi classici e dei più recenti successi in prima visione, tra cui Fast & Furious 9, nuovo capitolo della saga con Vin Diesel, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto, il secondo capitolo della commedia campione d’incassi con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

E ancora, tra gli altri, C’era una truffa a Hollywood con il super cast capeggiato da Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones, The Father – Nulla è come sembra, toccante pellicola premiata con due Oscar® con Anthony Hopkins e Olivia Colman, e il film d’animazione I Croods 2 - Una nuova era.

Tra i film di library in onda sul canale anche The Amazing Spider-man con Andrew Garfield ed Emma Stone, l’animazione di Cattivissimo Me 2, Men In Black con Tommy Lee Jones e Will Smith, l’iconico Ghostbusters - Acchiappafantasmi con Dan Aykroyd e Bill Murray e pellicole senza tempo come la versione restaurata de Il sorpasso di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.

Non mancheranno inoltre i titoli Sky Original, a partire dalle due nuove storie de I Delitti del BarLume, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti e gli immancabili “vecchini”, le ultime avventure di Cops 2 – Una banda di poliziotti con la sgangherata banda capitanata da Claudio Bisio, ma anche E noi come stronzi rimanemmo a guardare di Pierfrancesco Diliberto (Pif) con Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli e Lasciarsi un giorno a Roma di Edoardo Leo e con Edoardo Leo, Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi.

Altri nuovi titoli sono attesi a febbraio, tra cui Monster Hunter di Paul W. S. Anderson con Milla Jovovich e adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi, la commedia Benvenuti in casa Esposito, con Giovanni Esposito e Antonia Truppo, e la spy story Codice Karim con Mohamed Zouaoui, Valentina Cervi, Stella Egitto. Tutti i film in onda su Sky Cinema 4K sono disponibili anche on demand su Sky Q via satellite connesso a internet.