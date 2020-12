Smart-working e DAD? Netgear Orbi 4G LTE ottimizza le prestazioni del WI-FI

Ormai prossimo alla conclusione, il 2020 ci ha costretto ad acquisire familiarità con lo smart-working e la didattica a distanza, due scelte necessitate dalla pandemia di Covid-19, ma che con tutta probabilità rimarranno a far parte della nostra quotidianità anche nel prossimo futuro. Il router WI-FI Orbi 4G LTE Advanced Tri-band Mesh offre velocità Internet elevate dalla rete mobile 4G LTE, facilitando l'utilizzo contemporaneo di più device. Per capire meglio le funzionalità, lo abbiamo testato insieme alla marketing manager di Netgear, Serena Corrado, apprezzandone l'estrema facilità d'uso.

“Non è certo un prodotto per 'smanettoni' – spiega ad affaritaliani.it - ma è stato pensato per l'utente domestico medio, che vuole alte prestazioni, senza doversi preoccupare di altro”. Una volta estratto il router, lo si collega al modem, si scarica una app (disponibile per Android e Ios) e si viene guidati in una procedura che si conclude in meno di cinque minuti: “Si può fare anche tramite browser, ma io consiglio la app in quanto poi permette di accedere ad alcune funzionalità, ad esempio per fare speed test o per scaricare un antivirus che protegge l'intera rete, quindi è molto più utile di quelli che agiscono sul singolo device”, aggiunge Serena Corrado.





Una volta attivo, il sistema Orbi consente di ovviare ai problemi derivanti dall'uso intensivo domestico: con tanti device accesi e lo schermo formato da pareti e pavimenti, anche in case non enormi ci possono essere prestazioni insufficienti. “I WI-FI tradizionalmente in commercio hanno dei limiti, in quanto in pratica non fanno altro che 'copiare e incollare' dal modem la Rete esistente. In questo passaggio, spesso la diminuiscono di potenza, arrivando persino a dimezzarla - spiega Corrado - Orbi è stato lanciato tre anni fa, già nella prospettiva di poter gestire più dispositivi nella stessa casa: una situazione che, durante il lockdown dovuto al Covid-19, è diventata comune per molti di noi. Per ovviare al problema, abbiamo lanciato questo sistema che, come dice la parola stessa, è diverso rispetto a un singolo strumento. Oltretutto si tratta di una soluzione espandibile, perchè la si può personalizzare in base alle esigenze specifiche, ad esempio se oltre ai classici PC, smartphone e tablet si utilizzano anche elettrodomestici connessi in un ambiente IoT o delle telecamere di sicurezza”.

Il livello di prestazione finale dipende ovviamente dalla rete fornita dall'operatore, che non può essere potenziata, ma il sistema serve per gestirla al meglio. Per farlo, crea una propria rete wi-fi, collegandosi al router e ai vari satelliti che, in base alle necessità, vengono collocati nella casa. E' questa la differenza fondamentale rispetto ai ripetitori, che - come spiegato - prendono una parte della rete esistente e la estendono.

Ma in cosa consiste la differenza, per l'utente finale? “Il sistema gestisce la rete in modo che, anche se mi sposto tra le varie stanze, resto sempre connesso, senza la necessità di passare da una rete all'altra. Anche se mi avvicino a un satellite, non percepisco nemmeno il cambiamento, perché continuo a guardare il mio video o a scaricare il mio file senza problemi o interruzione: è l'intelligenza del sistema ad occuparsene, mentre l'utente finale vede una sola rete”.

Questo è possibile grazie alla tecnologia Mesh tri-band, che Serena Corrado ci spiega in questo modo: “Mesh è ciò che permette la creazione di una rete nella quale i vari elementi (cioè il routere i vari satelliti) comunicano in maniera paritaria tra loro. Tri-band è uno dei punti di forza di Orbi e permette che, fondalmentalmente, esistano tre reti: una dedicata è esclusivamente alle comunicazioni tra il router e i vari satelliti, mentre le altre due consentono ai vari device dell'utente di collegarsi. Ma l'utente, ripeto, ne vede sempre soltanto una”.

Dal design decisamente gradevole, il sistema Orbi garantisce WI-FI ad alte prestazioni fino a 1.2 Gbps su 4G LTE, con una copertura fino a 125 m2. Offre inoltre la funzionalità “guest” per consentire la connessione di amici e parenti senza condividere la password di rete personale e lavora in connessione con Amazon Alexa e Google Assistant, permettendo di controllare la rete domestica con semplici comandi vocali.