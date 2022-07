Smartphone, crollano le vendite nel 2022: la gente vuole spendere di meno

Secondo gli analisti di Canalys pesa anche l’orientamento dei consumatori verso prodotti più economici

Gli smartphone sono in crisi, ma non proprio tutti. Secondo i dati della società di analisi Canalys, nel secondo trimestre del 2022, si registra un -9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Smartphone, i consumatori vogliono prodotti più economici

Ma quali sono i motivi di questa sofferenza? Tra le cause, rientrano di sicuro le scelte dei consumatori che stanno cominciando ad abbandonare la fascia media del mercato per spostarsi verso quella bassa, andando quindi ad intaccare ulteriormente i margini delle aziende che vendono top di gamma.

Secondo Runar Bjrhovde, research analyst presso Canalys, le aziende hanno dovuto far fronte a una domanda debole, che ha portato a ripensare le strategie trimestrali. L’aumento dell’inflazione e l’accumulo di scorte hanno portato i produttori a “rivalutare il proprio portafoglio” per il resto del 2022.

Comunque, per gli analisti, il calo del 9% sarebbe stato influenzato anche dalla domanda elevata di dodici mesi fa, quando dopo il difficile 2020, il settore aveva beneficiato di una forte impennata dei consumi. Per Canalys, oggi il reddito disponibile è più orientato ad altri prodotti e beni, non solo verso l’elettronica.

“Una profonda collaborazione con i canali per monitorare lo stato dell’inventario e della fornitura sarà fondamentale per i fornitori per identificare le opportunità a breve termine, mantenendo al contempo sane partnership di canale nel lungo periodo” afferma Toby Zhu, altro analista di Canalys.

Smartphone, vendite in crisi: le quote di mercato

Ma, come accennato prima, non tutti hanno perso quote di mercato. Le uniche a vedere un incremento sono Samsung e Apple, con la prima che rimane il principale produttore nel secondo trimestre, con il +3% rispetto al 2021 e una fetta del 21% sul totale, mentre Apple si riprende il secondo posto, passando dal 14% al 17% di market share, e superando Xiaomi, terza al 14%. Dietro di loro Oppo e Vivo, rispettivamente al 10% e al 9% delle quote totali di smartphone venduti.