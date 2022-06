Social, Cristiano Ronaldo il calciatore più cliccato: doppiati Messi e Neymar

Cristiano Ronaldo il più cliccato sui social, più che doppiati i gioiellini del PSG Lionel Messi e Neymar

Cristiano Ronaldo è il calciatore più cliccato sui social al mondo. Il fuoriclasse portoghese, attaccante del Manchester United e capitano della sua Nazionale è il calciatore più social della stagione 2021-2022. Al secondo posto troviamo un altro fuoriclasse, l'argentino Lionel Messi, seguito al terzo dal brasiliano del Paris Saint-Germain Neymar, entrambi più che doppiati dal campione europeo. É il quadro che emerge dal monitoraggio di Talkwalker – ripreso da Adnkronos.

Ronaldo, infatti, in quest’ultima stagione calcistica (periodo di rilevazione: 15 agosto 2021 – 30 maggio 2022) ha totalizzato 1,9 miliardi di interazioni social a livello mondiale. Al secondo posto l’eterno rivale Messi con 737 milioni di interazioni, mentre chiude il podio il campione brasiliano, compagno di squadra di Messi al Paris Saint-Germain, Neymar con complessive 613 milioni di interazioni social.

“Un risultato straordinario quello di Ronaldo, nonostante il suo club nel campionato sia arrivato solo quinto in questa stagione", commenta Stefano Russo, Media & Sports Director di Talkwalker. "Ma, e non a caso, il Manchester United è primo nella nostra speciale classifica dedicata ai team che si sono dimostrati più forti sui social. Questa è la dimostrazione di come la performance del singolo calciatore possa dare un grande contributo anche ai club, così come ai campionati, in termini di social media engagement".

"L’inarrivabilità social del campione portoghese", continua Russo, "è facilmente comprensibile considerando che nemmeno sommando l’engagement dei tre giocatori che lo seguono in classifica, ovvero Messi, Neymar e il gioiellino francese Mbappè (con 388 milioni interazioni social), è possibile uguagliare il suo risultato.”