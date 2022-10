Social, il Gran Premio d'Italia fa volare Sky: Eurosport, boom di views +434%

Social, Sky Sport il più cliccato grazie al Gran Premio d'Italia di Formula 1

A settembre, i media sportivi vedono una crescita nel dato di engagement all’interno della classifica realizzata da Sensemakers. In particolare, va segnalata la crescita di Sky Sport Formula Uno, che vede quasi raddoppiare sia il dato di engagement che quello di visualizzazioni video in occasione delle gare di settembre e del Gran Premio d’Italia 2022 che si è tenuto all’Autodromo Nazionale di Monza dal 9 all’11 settembre. Il post che ha generato maggiore engagement riprende i Ferragnez nel paddock di Monza.



Va inoltre evidenziata la crescita del +434% di Eurosport sul dato di views, la maggior parte delle quali provengono da Facebook. Il video più visualizzato riprende una donna che lo scorso anno durante gli US Open era riuscita a far parlare di sé per aver bevuto più bicchieri di birra tutto d’un fiato in diretta tv durante il torneo, anche quest’anno le telecamere si sono rivolte su di lei. Molti tra i video più visualizzati riguardano l’addio Roger Federer al tennis durante la Laver Cup, il campione svizzero ha giocato il suo ultimo match in coppia con Rafael Nadal all’Arena di Londra.

Infine, va segnalato l’ingresso di una new entry all’interno della classifica: Cronache di Basket, testata giornalistica dedicata al mondo della pallacanestro del gruppo 21Be, che si aggiudica la decima posizione grazie ai contenuti condivisi principalmente su Instagram che spaziano da curiosità sui giocatori più famosi a post inerenti al Campionato europeo maschile di pallacanestro 2022.