Social, la Juve vince lo "scudetto" con oltre 20 mln di clic. Inter seconda

Top squadre di calcio social, lo scudetto è della Juve: cala il Milan. Boom della Salernitana

La classifica di aprile, realizzata da Sensemakers, parla di scudetto e retrocessioni, con l’Inter che allunga sul Milan e la grande rimonta della Salernitana. Juve sempre in testa, l’Inter che si avvicina molto alla vetta staccando i cugini del Milan, mentre la Nazionale – eliminata dai Mondiali – precipita dal quarto al nono posto. Aprile effervescente, con tanti snodi importanti del campionato principale, per il calcio italiano. E con inevitabili, fisiologici riflessi sulla classifica social dei club italiani.

Juve in calo, ma comunque prima

Continua – dicono i numeri – il calo dei bianconeri. Quarta in campionato, sempre più lontana dalle prime tre, la Juve rimane leader online, ma con una costante flessione delle performance di base. A febbraio la squadra di Max Allegri era ancora a quota 33,6 milioni di interazioni sulle quattro principali piattaforme. A marzo è scesa a 24,9 milioni e, quindi, ora, nella graduatoria di aprile è arrivata a 21,6 milioni.

Riduce così molto il distacco dalla Juve la seconda, l’Inter, spinta dalla vittoria nel derby, ma poi salassata nella corsa scudetto dalla sconfitta nel recupero col Bologna. I nerazzurri salgono ad aprile a quota 19,4 milioni di interazioni (erano a 15,4 milioni nel mese precedente) e guadagnano terreno sugli avversari diretti alla corsa scudetto.

Il Milan, infatti, è calato dai 14,6 milioni di interazioni di marzo ai 12,8 milioni di aprile, con la squadra guidata da Stefano Pioli che paga dazio per la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia. Dietro le prime, passata nelle retrovie la Nazionale di Roberto Mancini, rimane immutato il trenino di club che mette in fila come vagoncini le prestazioni di Roma (5,9 milioni di interazioni), Napoli (3,7 milioni), Fiorentina (2,1 milioni), Lazio (1,2 milioni), Atalanta (1,2 milioni). Che poi sono pure le squadre dentro la lista delle otto capaci di rimanere sopra la soglia del milione di interazioni.