MediaTech

Venerdì, 26 giugno 2020 - 16:03:00 Social, Youtube Vs TikTok: avviati test per nuova funzione video da 15 secondi Youtube sempre più vicina a TikTok: avviati i test per la nuova funzione microvideo "Shorts"

Sono stati avviati i test per una nuova funzione video di Youtube simile a quella di TikTok. Secondo quanto riporta Primaonline, la nuova funzione della piattaforma video si chiamerà "Shorts" e permetterà agli utenti di Youtube di registrare e condividere brevi filmati da 15 secondi tramite smartphone. Youtube: nuova funzione microvideo I test per la nuova funzione ‘Shorts’ sono stati già attivati, ma ancora nessuna indiscrezione per quanto riguarda il lancio. Sulla scia del successo dei microvideo di TikTok, sono stati attivati test preliminari di nuove funzioni video anche per i popolari social Facebook e Instagram.