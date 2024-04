Spot di Fondazione Barilla, Next14 racconta la strategia creativa. Video

Spot di Fondazione Barilla, Next14 racconta la strategia creativa

L’agenzia di comunicazione integrata Next14 presenta lo spot creato per Fondazione Barilla in occasione della Giornata Mondiale della Terra. L'idea alla base dello spot, a cura da Next14, è quella di ispirare le persone a trasformare piccole azioni quotidiane in un potente vettore verso una maggiore consapevolezza e, di conseguenza, verso il cambiamento. Il concept ruota attorno alla moltiplicazione di azioni virtuose nella vita di tutti i giorni, capace di produrre un impatto positivo sulla salute degli individui e su quella del pianeta. Bastano piccole azioni che, se moltiplicate e replicate da tante persone, possono dare vita a qualcosa di grande, in un mosaico che si arricchisce di una sempre maggiore consapevolezza.

Per questo Fondazione Barilla lancia una call to action, non per “chiedere” ma per “regalare” qualcosa: 100.000 copie della guida “100 Food Facts” che verranno spedite gratuitamente dalla Fondazione a chi ne farà richiesta sul sito (fondazionebarilla.com), promuovendo così maggiore conoscenza e consapevolezza tra le persone.“100 Food Facts - Piccola guida per grandi cambiamenti", è il frutto di oltre quindici anni di lavoro, studi e ricerche della Fondazione Barilla e ha l’obiettivo di diffondere al pubblico 100 pillole di conoscenza e suggerimenti pratici per contribuire alla tutela della salute umana e ambientale, contrastando lo spreco alimentare.

“Next14 ha raccontato con questo spot come un’azione semplice, se replicata da tanti, possa avere un impatto reale sul pianeta. L’anno scorso con Fondazione Barilla avevamo usato i comici e l’ironia per fare arrivare informazioni importanti alla pancia delle persone, quest’anno abbiamo scelto di puntare su un’azione più concreta: regalare una guida con tanti contenuti che possano essere utili a noi e al pianeta.” – Ha dichiarato Silvia Napolitano, Direttore Clienti di Next14

Lo spot, che sarà trasmesso in TV, sul web, sui social media e su radio nazionali e locali, è solo una parte di un articolato piano mediatico ideato da Next14 per raggiungere il pubblico su diversi touchpoint e diffondere il messaggio di cambiamento promosso dalla Fondazione Barilla