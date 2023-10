Spot Esselunga, si pensa al sequel. Meloni nuova protagonista? L'ipotesi

La pubblicità Esselunga potrebbe avere un sequel. Ecco che cosa rivela l'attore che ha interpretato il papà

Ne hanno discusso ovunque e chiunque, dai politici ai social, creando i meme più disparati, e aprendo dibattiti su ogni fronte. Chi non ne aveva ancora parlato erano i diretti protagonisti, gli attori dello spot Esselunga, la cui 'pesca' ha fatto girare la testa a tutti. Si è guadagnato la sua "fetta" di fama grazie all'ormai indimenticabile spot della pesca, ma Mauro Santopietro era già noto al piccolo schermo per il suo lavoro in produzioni televisive di succeso come "Che Dio ci aiuti". Ora, grazie (o forse no) al suo di 'papà' nel recente spot Esselunga, l'attore è stato di colpo catapultato sotto i riflettori, come mai prima d'ora.

GUARDA IL VIDEO DELLO SPOT

Mauro, in una rara apparizione, è intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio, esprimendo la sua opinione sullo spot che ha completamente spaccato a metà l’opinione pubblica. “Quello che vuole trasmettere lo spot - ha affermato - è il diritto per una bambina di fare dei tentativi di far riappacificare i propri genitori, anche attraverso una semplice pesca. Ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà, tante pacche sulle spalle. Santopietro ha definito lo spot quasi un "atto rivoluzionario" in quanto è raro che una pubblicità abbia una durata così prolungata. Ha sottolineato come questa estensione temporale permetta una riflessione più approfondita sul suo contenuto, spingendo il pubblico a pensare in modo critico su ciò che viene trasmesso.

Tuttavia, il 'papà' più famoso del momento ha anche espresso il suo dispiacere per le polemiche che sono emerse a causa della pubblicità. “È un prodotto culturale che dovrebbe far riflettere e non spingere a giudicare." Forse la sorpresa più grande è stata la rivelazione con cui Santopietro ha concluso l'intervista, rivelando di aver già proposto un sequel dello spot. Come sottolinea Libero, avendo ampiamente coinvolto il mondo della politica, da Salvini na Renzi, l'attore ha persino "disturbato" la premier Giorgia Meloni, che ha piacevolemente espresso il suo appoggio alla creazione di una nuova pubblicità. D'altronde la presidente del Consiglio aveva già apertamente dichiarato quanto lei ritenesse "bello e toccante" lo spot. Chissà, sarà forse che la premier voglia prendere parte al sequel e aprire un nuovo dibattito politico e social?