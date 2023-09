Esselunga, Meloni: "Spot bello e toccante". Ti è piaciuta la campagna? VOTA

Esselunga, lo spot de "La pesca" divide l'Italia. VOTA IL SONDAGGIO

Meloni corre in difesa di Esselunga. Negli scorsi giorni, uno spot pubblicitario della catena di supermercati ha attirato a sé, oltre che l’attenzione generale dei media, numerose e pesanti critiche. Esselunga ha lanciato un vero e proprio cortometraggio in cui mostra una bambina che prova a far tornare insieme (o comunque riavvicinare) i propri genitori dando una pesca a suo papà, spacciandola per un regalo della “mamma”.

In molti, malgrado ci sia una piccola minoranza a cui lo spot è piaciuto, si sono lanciati in varie critiche e interpretazioni del video denominato, appunto, “La pesca”. Ma tra i sostenitori del progetto Esselunga spicca un nome tra tutti: quello di Giorgia Meloni.

La premier, infatti, con un post su Instagram, ha difeso così la campagna: “Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”, scrive.

Come dicevamo, i commenti — moltissimi — alla campagna si sono divisi tra chi lo ha apprezzato perché presenta “il divorzio dal punto di vista dei figli piccoli”, mostrando il “coraggio di affrontare il divorzio dal punto di vista dei bambini”, e chi invece lo ha accusato di “strumentalizzare” le emozioni di una bambina e celebrare la “famiglia tradizionale”, usando stereotipi ormai superati da tempo.

Esselunga, Bersani: “Sofferenza bambini non va mai usata per scopi commerciali”

E, dal mondo della politica, contro lo spot si è espresso anche Luigi Bersani, che ha scritto: “Mi sembra davvero sbagliato, in questo e in altri casi, mettere in mezzo la sofferenza dei bambini su temi delicati per scopi commerciali”.

Esselunga, Salvini: “Splendido messaggio, non capisco come si possa insultarlo”

Ma non solo la premier. A sostegno dello spot si espone anche Matteo Salvini, che dice: “Dare voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme e a quei papà quasi mai citati e spesso troppo dimenticati, al legame indissolubile con i figli. Trasformare uno spot in uno splendido messaggio di Amore e Famiglia merita solo sorrisi. Come fa certa gente a insultarlo e deriderlo solo perché non narra il ‘modello’ che vorrebbero loro?”, scrive su X il leader della Lega e vicepremier.

Dare voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme e a quei papà quasi mai citati e spesso troppo dimenticati, al legame indissolubile con i figli.

Trasformare uno spot in uno splendido messaggio di Amore e Famiglia merita solo sorrisi.

La risposta dell'azienda alle critiche

"Con il film 'La Pesca' abbiamo voluto porre l'accento sull'importanza della spesa, che non è solo un acquisto, ma ha un valore più ampio”, spiega Selva Chief, Marketing & Customer Officer di Esselunga in risposta alle polemiche.

“Dietro la scelta di ogni prodotto, un frutto, la colazione per i bambini, gli ingredienti per preparare una ricetta, c'è una storia. In ogni spesa c'è un gesto di amore. Il soggetto del cortometraggio rappresenta una delle tante storie che ogni giorno animano un supermercato. Volevamo una campagna che mettesse al centro proprio le persone, non uno spot commerciale”, conclude.