Spotify HiFi: nuovo servizio per lo streaming in qualità lossless

Spotify HiFi sarà disponibile come add on per account Premium e si potrà ascolare anche su smart speaker compatibili con Spotify Connect

Grandi novità per Spotify, la piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo. La piattaforma svedese durante l'evento "Stream On" ha annunciato il lancio entro la fine dell'anno del nuovo servizio Spotify HiFi, che permette di ascoltare musica in qualità lossless. Questo significa che la compressione dei file audio avviene senza perdere nessuna informazione orginale, aumentando così la qualità dell'ascolto.

Spotify HiFi: come funziona, costo e data di lancio

Spotify non ha rivelato molto su Spotify HiFi ma sappiamo che offrirà un ascolto in "qualità CD", ovvero con audio a 16 bit e probabilmente con campionamento a 44 o 48 kHz. L'audio lossless sarà fruibile anche tramite smart speaker e diffusori wireless che sono compatibili con la funzione Spotify Connect (qui la lista dei dispositivi che la supportano).

Spotify HiFi sarà un servizio che potrà essere aggiunto a qualsiasi account Premium, che attualmente ha un costo di 9,99 euro al mese. Al momento però non sappiamo in quali Paesi la piattaforma sarà effettivamente disponibile né si hanno dettagli sulla data di lancio e il prezzo aggiuntivio che bisognerà pagare per usufrirne. Per la qualità lossless altre piattaforme di streaming come Deezer e Tidal chiedono un prezzo che va da 14,99 a 19,99 euro al mese.