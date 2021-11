Spotify punta agli audiolibri e acquisisce Findaway

Dopo Anchor e Gimlet nel 2019, Spotify continua la sua espansione con Findaway, piattaforma di audiolibri

Spotify aveva già avviato mosse commerciali di espansione nel podcasting, e ora conferma i suoi obiettivi puntando anche sul settore libri: ha infatti annunciato l'acquisto della piattaforma Findaway.

Findaway lavora sull'intero ecosistema di audiolibri attraverso una piattaforma e offerte che servono autori, editori e consumatori di questo settore in rapida crescita, che dovrebbe crescere da 3,3 miliardi a 15 miliardi di dollari entro il 2027.

Insieme Spotify e Findaway accelereranno l'ingresso della piattaforma nel settore degli audiolibri e continueranno a innovare il mercato, lavorando per rimuovere le limitazioni attuali e per creare le condizioni per migliori strumenti economici a disposizione dei creatori.

"L'ambizione di Spotify è essere la destinazione per tutto ciò che riguarda l'audio, sia per gli ascoltatori sia per i creatori. L'acquisizione di Findaway accelererà la presenza di Spotify nello spazio degli audiolibri e ci aiuterà a soddisfare più rapidamente tale ambizione", ha affermato Gustav Söderström, Chief Research & Development Officer di Spotify.

"Siamo entusiasti di combinare il team di Findaway, la migliore piattaforma tecnologica e un solido catalogo di audiolibri con l'esperienza di Spotify per rivoluzionare lo spazio degli audiolibri come abbiamo fatto con musica e podcast".

I termini della transazione non sono stati resi noti. Si prevede che l’operazione si chiuderà nel quarto trimestre del 2021, anche se resta per ora soggetta a revisione e approvazione normativa.