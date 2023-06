Stefano Feltri trombato nella sua regione: niente direzione della Libertà

Duro colpo per l'ex direttore del Domani Stefano Feltri

Libertà: un vero colpo di scena, al Gruppo di Piacenza non approderà Stefano Feltri. A prendere le redini delle attività editoriali in via Benedettine - scrive www.ilmiogiornale.net - pare sarà un altro giornalista: Gian Luca Rocco. Un nome meno altisonante e conosciuto di quello dell’ex direttore di Domani, ma che dovrebbe dare comunque ampie garanzie sul piano professionale.

Rocco è un giornalista quarantenne. Genovese, come si legge anche sul suo profilo LinkedIn, vanta una laurea in Giurisprudenza all’università della sua città; poi ha seguito un master in web journalism all’Istituto europeo di design e un altro super corso in comunicazione giornalistica all’Università Cattolica. Rocco ha svolto stage a Il Giornale e ha lavorato anche a Cnr Media, agenzia radiofonica del gruppo Rcs.