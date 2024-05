Stefano Tonchi direttore editoriale di Harper's Bazaar Italia

La squadra di direzione di Harper’s Bazaar Italia, guidata da Daria Veledeeva, si rinforza con un arrivo di grande caratura internazionale: da maggio Stefano Tonchi è Editorial Director del brand. Nel suo nuovo ruolo, Tonchi darà supporto alla direzione nel definire la linea editoriale del brand, contribuendo nei contenuti, nelle relazioni con fotografi e fashion system internazionale e impegnando la propria creatività anche sullo sviluppo di iniziative speciali e progetti che contribuiscano alla definizione del posizionamento del brand.

Il ruolo di Stefano Tonchi si estenderà su tutte le piattaforme di Harper’s Bazaar Italia, dal magazine tradizionale ai format digitali, dagli shooting ai video, eventi e iniziative interattive, per garantire la coerenza del messaggio del brand attraverso tutti i touchpoints del percorso del lettore.

“L’ingresso di una personalità di caratura mondiale come Stefano Tonchi nella squadra di Harper’s Bazaar Italia è un ulteriore, fondamentale, passaggio di crescita per un brand che nel suo primo anno di vita si è saputo affermare come referenza nel sistema moda.” - conferma Giacomo Moletto CEO di Hearst Italia- “Siamo certi che porterà ad aprire nuove strade di crescita e rilevanza per un brand che è sempre più strategico nel portafoglio Hearst”.

“È con grande entusiasmo che diamo il benvenuto nella squadra di Harper’s Bazaar Italia a un grande professionista e pioniere del gusto.” - afferma Daria Veledeeva- “Siamo entusiasti di questa collaborazione e non vediamo l'ora di iniziare un nuovo viaggio insieme”.

Chi è Stefano Tonchi, direttore editoriale di Harper's Bazaar Italia

Stefano Tonchi, giornalista, autore e curatore. È Italiano di nascita, ma vive a New York dal 1992. È stato direttore dal 2003 di T, The New York Times Style Magazine e dal 2010 del mensile W, dopo aver lavorato ad Esquire US e L’Uomo Vogue.

Ha curato numerose mostre di moda a Firenze, Milano e Roma ed è autore di libri sulla cultura della moda; è oggi un consulente alla Savannah College of Art and Design dove ha recentemente curato la mostra Genderquake. Dal 2022 è il fondatore e il direttore editoriale di PALMER, una pubblicazione hard-cover dedicata al hyper-luxury negli Stati Uniti e nel Marzo 2023 ha lanciato a Los Angeles TheWrapBook, un semestrale di moda all’intersezione di Arte, Moda e Cinema e Televisione.