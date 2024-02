Stellantis, campagna dedicata alla nuova Lancia Ypsilon. Firma 777

Al via la campagna per la nuova Lancia Ypsilon per raccontare il modello in edizione limitata “Cassina”. Nel filmato un dialogo telefonico a distanza tra Milano dove il protagonista viaggia tra le vie del centro a bordo della vettura elettrica silenziosa, e l’abitazione della donna con cui sta parlando sulle rive di un bellissimo lago italiano.

“Con la Nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, ripartiamo dall’Italia. Il suo design è ispirato al glorioso passato del marchio, che viene ora reinterpretato in chiave moderna. Il modello rappresenta la massima espressione del comfort e del design a bordo, caratterizzato da tecnologia e connettività ai vertici della categoria, ma sempre semplici e intuitive, in perfetto stile Lancia. Un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione con Cassina che, insieme al Centro Stile di Torino, ha progettato un vero e proprio salotto, ispirato alle accoglienti abitazioni italiane”, ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia.

Declinata su formati digital, stampa e affissione, la campagna di comunicazione è stata ideata dall’agenzia creativa 777, frutto della joint venture tra Herezie e Armando Testa. Secondo quanto svela Engage, "l'incarico per la casa torinese è stato acquisito dalla neonata agenzia nell’ambito di una serie di gare avviate nella seconda parte del 2023 dal gruppo automobilistico multinazionale per la definizione di alcuni tra i suoi brand".

Campagna diretta dal regista Martin Werner, per la casa di produzione Movie Magic. Musica by Flavio Ibba e Antonio Condello, edizioni Red Rose Productions. La pianificazione media curata da Starcom mentre la pianificazione social da Publicis Sapient.

Would you ever have imagined sitting in a vehicle whose interior had the at-home feeling of a stylish contemporary living room? Travelling to your destination in a car cabin designed by a brand leader in Italian excellence? Think the new LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA. pic.twitter.com/WEyoC0e2ej