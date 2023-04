Stop a Viva Rai2, al posto di Fiorello una fiction tedesca. Ecco perchè

Stop a Viva Rai2, ecco quando torna in onda Fiorello

Fiorello si ferma e Viva Rai2 non va in onda. In vista delle vacanze di Pasqua, il "mattin show" di Rai2 va in stop per qualche giorno, consentendo al padrone di casa Rosario Fiorello e alla sua “spalla” Fabrizio Biggio di ricaricare le pile.

Come era già accaduto per il periodo natalizio, infatti, anche durante la settimana di Pasqua Viva Rai2 smette di andare in onda per alcuni giorni. Più precisamente, l’ultimo appuntamento è fissato per mercoledì 5 aprile: da giovedì 6 aprile, dunque, non troveremo più Fiorello e i suoi colleghi in diretta da Via Asiago. Ma non c’è da preoccuparsi. Al suo posto, saranno in onda le repliche della fiction tedesca La valle delle rose selvatiche.

Fiorello e tutto il cast di Viva Rai2 torneranno a rallegrare le mattine degli da mercoledì 12 aprile, data in cui riparte l’appuntamento quotidiano.