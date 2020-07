Storace lascia il Secolo d'Italia e va a Il Tempo. Al suo posto Fragalà

Francesco STORACE ha dato le dimissioni dalla carica di direttore del Secolo d'Italia per assumere l'incarico di vice direttore vicario del quotidiano Il Tempo. Al suo posto al Secolo d'Italia è stato nominato come direttore responsabile Girolamo ''Gimmi'' Fragalà che era, in precedenza, vice-direttore responsabile del quotidiano.

Sessanta anni, campano, Girolamo Fragalà è giornalista professionista dal 1994. Sposato, una figlia, ha, alle spalle, una lunga militanza, prima nel Msi-Dn e, poi, in Alleanza Nazionale