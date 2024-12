Storie di donne al bivio in prima serata: ospiti e anticipazioni della prima puntata

Storie di donne al bivio, ospiti prima puntata: Loredana Lecciso, Claudia Gerini, Anna Falchi, Eleonora Abbagnato, Lory Del Santo, Mariagrazia Cucinotta e Natasha Stefanenko

Due appuntamenti speciali per il programma di Monica Setta “Storie di donne al bivio”, che durante le feste andrà in onda in prima serata venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio alle 21 su Rai2. Nel primo appuntamento del 27 dicembre saranno ospiti Loredana Lecciso, Claudia Gerini, Anna Falchi, Eleonora Abbagnato, Lory Del Santo, Mariagrazia Cucinotta e Natasha Stefanenko.

“Storie di donne al bivio” è un programma di Monica Setta e Simone Di Carlo, regia di Giacomo Necci.