Storie di Donne al bivio sbarca in prima serata nell'estate di Rai 2.

Forte di una media sulle 80 puntate realizzate di poco sotto al 6 per cento, il programma ideato e condotto da Monica Setta sotto la Direzione approfondimento di Paolo Corsini - in accordo con la Direzione intrattenimento prime time di Marcello Ciannamea - conquisterà una prima serata in agenda dopo Ferragosto. "Si, farò una prima serata su Rai 2 - conferma la giornalista all'ANSA - E' un esperimento tutto interno a basso costo".

Ma non solo. Secondo indiscrezioni, alla presentazione dei nuovi palinsesti del 19 luglio, dovrebbe essere annunciato anche un raddoppio per la prossima stagione, quando il programma dedicato a storie di "svolte" personali e professionali al femminile, dovrebbe conquistare anche il pomeriggio del sabato. L'esperimento della scorsa primavera (nove puntate collocate alle 14 del sabato) aveva raddoppiato gli ascolti della fascia dall'1.8 al 4 convincendo la Rai a investire sul prodotto. Storie di donne al bivio week end 2024/2025 si dovrebbe aggiungere alla seconda serata feriale, che dovrebbe essere il giovedì.