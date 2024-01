Storie di donne al bivio vola oltre il 5%. La Setta raddoppia il giovedì dopo Arbore

Anche ieri "Storie di donne al bivio" ha totalizzato il 5.1 per cento di share in seconda serata con quasi 600mila teste. Si conferma il trend in crescita del programma scritto e condotto da Monica Setta che da questa sera per sei settimane andrà in onda, come confermano ad Affaritaliani.it fonti Rai, anche il giovedì dopo "Appresso alla musica" di Renzo Arbore. Stanotte a "Donne al bivio", restando sul tema arboriano e sulla Napoli musicale, il racconto della storia d'amore tra Pino Daniele e Fabiola Sciabbarrasi.

La Sciabbarrasi è la madre dei tre figli del cantautore partenopeo e si confiderà con la Setta nel salotto di via Teulada che ospita Luana Ravegnini, signora della medicina della rai e l'ex Velina di Striscia la notizia Fanny Cadeo. Luana Ravegnini apre la puntata speciale raccontando il successo di "Check up 2023/2024", il programma creato dal grande Biagio Agnes che è tuttora patrimonio culturale del servizio pubblico. La Rai lo ha affidato a Ravegnini che ne ha rinvigorito i fasti portandolo ogni domenica molto oltre il 20 per cento di share.