Striscia la Notizia, sostituita la velina Cosmary Fasanelli. Ecco chi arriva

Sostituita la velina Cosmary Fasanelli. Striscia la Notizia, ecco chi arriva al suo posto. FOTO

Cosmary Fasanelli, velina di Striscia la Notizia, si deve fermare. La ballerina è stata colpita da un'indisposizione, ma al momento non sono stati dati ulteriori dettagli sulle cause che la terranno lontana dal bancone occupato da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Fasanelli sarà sostituita da una collega già conosciuta dal pubblico: Marcia Thereza Araujo Barros, la quale già sostituì la ballerina lo scorso dicembre 2022.

Ancora non è dato sapere per quanti giorni possa durare tale situazione, pur sapendo comunque che Cosmary non perde una puntata, come lei stessa ha dichiarato. In attesa di nuovi aggiornamenti, intanto si ammiri la splendida soubrette, di origini brasiliane, a volteggiare nuovamente con la sua amica.