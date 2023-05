Tarquinio lascia l'Avvenire, l'ex caporedattore Girardo nominato direttore

Tarquinio lascia la direzione dell'Avvenire. L'ex caporedattore di Economia Girardo nuovo direttore

Tarquinio lascia l’Avvenire dopo 14 anni. Direttore dal 2009 dopo le dimissioni di Dino Boffo, Marco Tarquinio lascia la guida del quotidiano della Cei a Marco Girardo. L’ex direttore rimarrà comunque editorialista principale del giornale.

Ma oltre a questo ruolo, qualcos’altro potrebbe bollire in pentola. Da tempo si rincorrono le voci di un forte interessamento del giornalista per il Movimento Cinque Stelle. Ora una candidatura alle prossime Europee 2024 non sembra essere così impossibile.

Che l’ex direttore dell’Avvenire abbia pensato di cogliere l’occasione e lasciare la guida del giornale per concentrarsi sulla politica? Staremo a vedere…

Chi è Marco Girardo, nuovo direttore dell’Avvenire

Classe ’72, già Caporedattore di Economia del quotidiano della Cei, Girardo è un giornalista, saggista e conduttore radiofonico con laurea in Filosofia all’Università di Trieste e un master in Comunicazione alla Cattolica.

Ha iniziato la sua carriera scrivendo per il settimanale diocesano “Voce Isontina” di Gorizia e per “Il Piccolo di Trieste”. Dal 2000 inizia a lavorare per “Avvenire”, di cui guida la redazione di Economia e Politica economica dal 2011.

Nel 2020 ha avviato il progetto editoriale multimediale “L’economia civile” e dal 2022 fa parte del Comitato scientifico del Centro di Ricerca sul Credito Cooperativo dell’Università Cattolica.