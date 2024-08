Taylor Swift, allarme terrorismo a Londra: misure eccezionali per i concerti. E l'endorsement a Kamala Harris...

Taylor Swift, dopo le minacce di Vienna vietato raduno ai fan fuori dallo stadio di Wembley

Taylor Swift torna a esibirsi in un clima di massima allerta: cinque notti di grande musica allo stadio di Wembley di Londra (dal 15 al 20 agosto) che arrivano dopo la cancellazione di tre esibizioni della pop star americana a Vienna il 7 Agosto scorso, a causa di una minaccia terroristica e l’arresto di tre persone.

"Nessun segnale di pericolo ma monitoriamo attentamente la situazione" assicurano i vertici della Metropolitan Police

Per motivi di sicurezza, gli Swifties senza biglietto non potranno assistere dall'esterno ai concerti dell'Eras Tour. Il pubblico dovrà accedere in anticipo all'evento musiciale e saranno vietati gioielli di metallo, borse grandi e volti coperti, seppur con alcune eccezioni.

Taylor Swift, allarme terrorismo a Londra: città blindata e misure eccezionali per i concerti a Wembley

Lo stadio di Wembley è stato blindato con misure di sicurezza eccezionali per i cinque concerti di Taylor Swift a Londra. Un'attenzione particolare doverosa dopo la cancellazione delle esibizioni da parte della pop star americana a Vienna a causa di una minaccia terroristica.

"Controlli supplementari dei biglietti" e personale dispiegato intorno allo stadio londinese per garantire che solo chi ha il biglietto abbia accesso alla sede. "Per salvaguardare la sicurezza di tutti coloro che entrano ed escono dallo stadio, non sarà consentito sostare in nessuno degli ingressi o sulle scale olimpiche nella parte anteriore dello stadio. Chiunque sia sprovvisto di biglietto sarà allontanato", hanno spiegato gli organizzatori. Vietato il campeggio notturno nelle vicinanze di Wembley.

Ulteriori restrizioni sugli oggetti consentiti all'interno dello stadio, tra cui una borsa di dimensioni massime pari a un foglio A4 o bottiglie d'acqua di non più di mezzo litro. Inoltre, l'organizzazione vieterà l'accesso con catene, gioielli di metallo o braccialetti dell'amicizia e consentirà la copertura del viso solo per "motivi medici o religiosi".

Wembley ha lanciato una guida online per i partecipanti agli ultimi concerti europei del "The Eras Tour" di Taylor Swift che fornisce gli ingressi allo stadio per colore e zona e, in riferimento alle canzoni della star americana. La guida contiene anche consigli su come raggiungere il luogo dell'evento in tempo utile, controllare il meteo e tenere conto della "grande folla" prevista per gli spettacoli.

L'organizzatore dell'evento di Vienna, Barracuda Music, la scorsa settimana aveva comunicato la cancellazione dei tre concerti dell'artista statunitense nella capitale austriaca dopo aver ricevuto conferma dal governo di un "attacco terroristico pianificato" allo stadio viennese Ernst Happel.

Un diciannovenne aveva intenzione di attaccare gli "swifties" con coltelli ed esplosivi fatti in casa durante il concerto di giovedì o venerdì, e a casa sua sono state trovate "sostanze chimiche", hanno dichiarato le autorità austriache, che hanno arrestato altri due giovani in relazione all'incidente. "Sono sicuro che Vienna ha le sue ragioni per la cancellazione, ma questa città ha intenzione di andare fino in fondo, lavorando a stretto contatto con la polizia e assicurando che i concerti di Taylor Swift si svolgano a Londra in tutta sicurezza", ha dichiarato il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan, a Sky News.

Allo stesso modo, la Metropolitan Police di Londra ha dichiarato che "nulla sembra indicare che gli eventi su cui stanno indagando le autorita' austriache avranno un impatto sui prossimi eventi qui a Londra" e ha confermato che lavorerà con gli addetti alla sicurezza dello stadio per garantire che tutto si svolga normalmente.

Taylor Swift e l'endorsement a Kamala Harris

Molti si chiedono se Taylor Swift farà un endorsement a Kamala Harris nella corsa alle presidenziali di Usa 2024 contro Donald Trump. Alcuni sostengono che la cantante americana abbia già velatamente appoggiato l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti. Come e quando? Nei giorni scorsi un post sulla tappa dell’Eras Tour di Varsavia: nella foto c'era in primo piano la popstar - che per Forbes è la quinta donna più potente al mondo - con stivali brillantinati rosso fuoco. Sullo sfondo una ballerina del tour mondiale che però ricorda, per silhouette, proprio Kamala Harris... Nel 2020 Taylor Swift aveva pubblicamente fatto sapere che faceva il tifo per Joe Biden.

"Penso che sia bella, molto bella! La trovo molto bella. Penso che sia liberal. Probabilmente non le piace Trump. Ho sentito dire che ha molto talento. Penso che sia molto bella, in realtà - insolitamente bella!", ha detto di lei The Donald. Poi la stoccata. "È liberal o è solo una recita?. È legittimamente liberale? Non è una recita? Mi sorprende che una star del country possa avere successo essendo liberale".