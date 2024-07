Taylor Swift, luci a San Siro da 180 milioni. Tra braccialetti dell'amicizia e guerra a Donald Trump

Taylor Swift e le luci a San Siro, Era Tour illumina due notti del Meazza

Luci a San Siro per un evento clamoroso: niente derby Milan-Inter questa volta, nè finale di Champions League. Il prato del Meazza - dopo sette concerti storici di Vasco Rossi - sta per ospitare la popstar dei record, Taylor Swift. Appuntamento doppio, il 13 e 14 luglio (uniche due tappe italiane del The Era Tour, che comprende tutte le "ere" della sua carriera musical, dal country al pop all'indie folk passando per le collaborazioni con artisti hip-hop). Inutile dire che i biglietti per lo show - durata prevista 3 ore e mezza per 44 canzoni - sono introvabili e lo stadio sarà sold out.

Taylor Swift, la pop star dei record musicali che ha battuto persino Elvis Presley

Ma la 34enne cantante nata a West Reading in Pennsylvania (il 13 dicembre 1989 e... a proposito: il 13 è il suo numero portafortuna) è un fenomeno che va oltre la musica, al suo primato storico nelle vendite (200 milioni di copie a livello globale tra album e singoli digitali), piuttosto ché nelle classifiche (artista solista con più settimane - 74 totali - trascorse alla prima posizione della classifica Billboard 200 nella storia davanti a un certo Elvis Presley fermo a quota 67), ai quattro Grammy per il miglior disco o ai riconoscimenti internazionali - da artista del decennio (nel 2019) a 'Persona dell'anno' conferitole da Times (2023).

Taylor Swift (foto Lapresse)



Taylor Swift e la Swiftonomics: impatto da oltre 4 miliardi sul Pil Usa

Fatti due conti dal punto di vista economico, l'Eras Tour che sta portando Taylor Swift a San Siro è la tournée più redditizia di sempre con oltre un miliardo di dollari di incassi, staccando Elton John con il suo Farewell Yellow Brick Road (oltre 939 milioni di dollari). L'ultimo film-concerto della popstar Usa? Ha guadagnato 261,6 milioni di dollari superando al fotofinish i 261,2 milioni di Michael Jackson con This Is It. Ma Taylor Swift è una macchina da soldi anche per il mondo che ruota attorno a lei: è stato calcolato con l'impatto economico dei suoi 53 concerti ha fatto crescere il Pil Usa di 4,3 miliardi di dollari nel 2023. "Swiftonomics", secondo la Federal Reserve che ha studiato il fenomeno.

Taylor Swift a San Siro? Oltre 176 milioni di impatto sull'economia milanese

Dagli States a Milano: secondo Confcommercio l'indotto economico complessivo per i due concerti di Taylor Swift sarà 176,6 milioni di euro, con 128mila persone attese agli eventi di San Siro e la conseguente ricaduta su alloggi (per chi arriva da fuori), servizi di ristorazione, biglietti per il concerto stesso e utilizzo del trasporto locale.

Taylor Swift e la politica americana verso Usa 2024... Attento Trump ("E' carina ma mi odia)

Taylor Swift e la politica. Cosa c'entra una pop star mondiale con le vicende della Casa Bianca? Molto. Nel 2018 la cantante della Pennsylvania si schierò contro Donald Trump. Lo scorso settembre un solo post sui social convinse 35mila giovani americani a registrarsi sulla piattaforma elettorale di Vote.org. E sono molti gli esperti secondo i quali potrebbe anche influenzare il voto alle presidenziali del 5 novembre 2024: "Penso che sia carina, molto carina! La trovo molto carina... ho sentito dire che ha molto talento", le parole pronunciate recentemente da Trump sulla cantante: "Davvero, è eccezionalmente bella". E poi ammette di non pensarla come lei: "Penso che sia liberal e che probabilmente non le piace Trump", ha aggiunto The Donald.

Taylor Swift, il fenomeno dei braccialetti dell'amicizia

Musica, economia, politica. Ma non va dimenticato l'impatto di Taylor Swift - mezzo miliardo di follower sui social media - sul suo pubblico. Tra fenomeno di costume e legame umano che unisce una star mondiale con decine di milioni di fans. E su questo fronte è significativo il fenomeno dei 'braccialetti dell'amicizia'. Una tendenza nata nell’autunno del 2022 quando uscì il decimo album della cantante, ossia Midnights. Una strofa della quinta canzone, You’re on Your Own, Kid recita così: «Quindi, crea i braccialetti dell’amicizia, cogli l’attimo e assaporalo». I supporter di Taylor non se lo sono fatti dire due volte: inizialmente nacquero per uno scambio tra compagne di scuola e amiche, poi i social network - TikTok, YouTube e Instagram - portarono a una diffusione globale trasformandoli in oggetti da collezione.

Braccialletti dell'amicizia Taylor Swift



E oggi, le Swifties si incontrano poche ore prima del concerto per conoscersi, scambiarsi opinione sulle canzoni preferite della loro amata popstar e scambiarsi i braccialetti in segno di amicizia (al polso le buone regole del... 'galateo' consigliano di averne almeno tre) e comune passione musicale. Si diceva che sono oggetti da collezione (ma attenzione, per lo più con costi alla portata di tutti), perchè ormai ce ne sono di varie forme: da quelli più semplici con corde e tessuti intrecciati, ai modelli con perline, resine o plastiche modellate a forma di cuoricino. Sino ai braccialetti dall'amicizia con lettere dell’alfabeto che riportano il proprio nome, quello della loro adorata Taylor Switf e con titoli, frasi citazioni delle sue canzoni.

Taylor Swift e Travis Kelce, un amore nel nome... dei braccialetti dell'amicizia

Taylor Swift e Travis Kelce (foto Lapresse)



Postilla finale. Il giocatore di football americano Travis Kelce, ultimo amore di Taylor Swift, narra la leggenda che... l'avrebbe conquistata realizzando un braccialetto col suo numero di cellulare, per organizzare un incontro. Malgrado non fosse riuscito a darglielo personalmente, il braccialetto in qualche modo è arrivato a lei e da lì hanno iniziato a frequentarsi...

Taylor Swift, la tradizione del cappello di 22 e gli easter eggs

C'è una tradizione nei concerti di Taylor Swift che i fans ben conoscono e che iniziò con la prima data del Tour dei record, il 17 marzo a Glendale, in Arizona. La cantante sceglie un fan tra il pubblico e gli dona il cappello di feltro nero che indossa mentre canta il brano "22". Un momento molto dolce. Tra i piccoli fortunati, nelle date a Los Angeles, anche Bianka Bryant, figlia di Kobe Bryant. Senza dimenticare gli Easter Eggs, focalizzati solitamente sui testi delle canzoni: in ogni brano ci sono dei riferimenti che non vengono specificati, e che Taylor Swift vuole che i suoi fan scoprano, dopo aver analizzato attentamente ogni parola.