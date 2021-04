Telefonia, Lg rinuncia agli smartphone. Motivo? La concorrenza spietata Huawei

Dal mondo della telefonia arriva una notizia importante. Una delle aziende più famose a livello mondiale ha deciso di fare un passo indietro. Lg Electronics non produrrà più smartphone. La drastica decisione è stata presa a causa delle eccessive perdite registrate dal ramo aziendale. Lo ha comunicato il colosso dell'elettronica sudcoreano in una nota. L'azienda, tra i pionieri del sistema operativo Android, agli inizi del 2010 aveva collaborato con Google alla nascita della serie Nexus. Ma le vendite dei device non sono mai decollate e negli ultimi anni alle difficolta' di aprirsi una strada nel mercato degli smartphone si e' anche aggiunta la feroce concorrenza di aziende cinesi come Huawei.