Temptation Island, è già caos: una coppia subito squalificata. Rumors

Temptation Island, una coppia è stata squalificata prima della messa in onda

Il 27 giugno debutterà ufficialmente su Canale 5 la nuova stagione di Temptation Island, il reality in cui le coppie mettono alla prova il loro amore nella splendida localtion del relais di Is Moraes in Sardegna. Quest'anno seguiremo le vincende di Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia, Lino e Alessia. Secondo gli ultimi rumors, però, una delle coppie sarebbe già stata squalificata ben prima della messa in onda del programma.

Stando alle voci, uno dei fidanzati si sarebbe subito dato da fare con una tentatrice, tanto da spingere la compagna a chiedere immediatamente il falò di confronto a causa dei ripetuti video dei suoi tradimenti. Il ragazzo avrebbe rifiutato di incontrare la fidanzata, che mossa dalla rabbia avrebbe scavalcato i confini del villaggio per sole donne allo scopo riprenderselo. La scena, con tanto di tentativi di fermarla da parte della sicurezza, è molto simile alla corsa di Ciro Petrone di una passata edizione di Temptation Island.

La folle corsa della giovane ha causato la squalifica automatica della coppia a poco meno di dieci giorni dal via. Assoluto il riserbo sui nomi. Per sapere chi è stato cacciato dal reality dovremo quindi aspettare ancora un po'.