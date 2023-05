Teo Mammucari verso un nuovo programma, ecco perché ha lasciato Le Iene. Poi la rivelazione su Parenti: "Litigato con tutti"

Le Iene, Teo Mammucari svela perché ha lasciato il programma. Poi la rivelazione su Davide Parenti: "Ha litigato con tutti"

Finalmente la verità. Teo Mammucari rivela dopo diversi mesi i retroscena del suo addio alla conduzione delle Iene. “Ho lasciato il programma e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione”, spiega il comico e conduttore.

“Non si tratta assolutamente di un ripiego”, continua, “ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5″.

“Ho chiesto a Italia 1 di darmi un programma tutto mio”, rivela Mammucari. “Ho presentato un progetto. Mi hanno detto che stanno valutando. Quando saranno pronti, la porta è aperta da entrambi i lati. Però se per me non ci sono spazi per fare cose nuove, preferisco rinunciare anche a quelle vecchie e tornare a fare teatro”, spiega ora il comico in un’intervista rilasciata al quotidiano Libero.

Ma la domanda rimane una soltanto: dove vedremo il comico romano nei prossimi mesi? “Andrò dove mi offriranno la possibilità di fare un programma mio e di continuare a fare teatro. Le persone me lo chiedono e io chiedo a Mediaset chi c’è più adatto di me su Italia 1?”.