Tesori di provenienza Bio: Cristiana Capotondi il volto dello spot

Cristiana Capotondi il volto del nuovo spot di Tesori di provenienza Bio

L’attrice Cristiana Capotondi è il nuovo volto di Tesori di Provenza Bio e protagonista della campagna di comunicazione dedicata alla gamma di prodotti bio skincare firmata dall'agenzia creativa McCann. Come scrive Engage la campagna celebra la bellezza naturale e lo scorrere del tempo, riassunti dal concept di #BellezzaSenzaTempo, che mira a celebrare la pelle in ogni sua evoluzione, giorno dopo giorno, attraverso un racconto intimo e naturale.

Il concept creativo rispecchia la filosofia di Tesori di Provenza per cui l’età e i segni del tempo non sono un tabù da nascondere, ma sono aspetti da valorizzare con prodotti, naturali ed eco sostenibili, per restituire luminosità e idratazione alla pelle celebrando la bellezza naturale di ogni donna. McCann supporta Tesori di Provenza nello sviluppo creativo della campagna, on air da maggio in tv, online - su digital e social - e presente nei punti vendita dislocati su territorio nazionale.

