TikTok debutta nei televisori , siglata la partnership con Samsung

TikTok debutta sui televisori Samsung. Il colosso coreano ha reso noto che l'app è adesso disponibile sulle smart tv Samsung del Regno Unito, e che nei prossimi mesi lo sarà gradualmente anche in Italia e nel resto d’Europa. In base all'intesa siglata, l’app in particolare sarà utilizzabile solo dai televisori venduti in Europa dal 2018 in avanti.

I contenuti più popolari e seguiti dell'app saranno organizzati in 12 categorie, tra giochi, cibo,animali, e video-tutorial che spaziano dai trucchi alla cucina e al fitness. Inoltre per guardare le clip non sarà necessario avere un account TikTok. Il servizio, come riporta ItaliaOggi, consentirà agli utenti anche di mettere like e commentare, o bloccare e contrassegnare i contenuti a cui non sono interessati, e funzionerà in modalità limitata, nell'ottica dell'offerta di un'esperienza di visione familiare.