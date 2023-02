TikTok, Number One la discoteca più amata. Ecco perché spopola tra i giovani

Il Number One di Brescia la discoteca più amata. Ecco perchè

Non solo musica e divertimento, ma anche grandi personaggi della musica (sia della scena trap, sia dei social). Il Number One, che si trova a Brescia, è ormai una delle realtà più forti in Italia: migliaia di ragazzi ogni weekend (e non solo), grazie a Steven Basalari che la sta portando ai massimi regimi. Lui, tra l'altro fortissimo sui social, è uno dei personaggi più in voga su Tik Tok e Instagram.

"Ciao sono Steven Basalari...": ogni suo video inizia così ed è un tripudio di successo e clic su tutte le piattaforme. Steven, trent'anni, è figlio dello storico patron del Number One - Mario Basalari, che è venuto a mancare poco più di un anno fa. Suo figlio Steven, da sempre, ha lavorato nell'azienda di famiglia rimboccandosi le maniche. Sui social non mancano video in cui con la scopa in mano pulisce la grande discoteca nel post serata.

Il Number One piace soprattutto alla Gen Z, che amano alla follia Stevan Basalari. Lui, sempre ironico e acclamato dalla folla, è super virale su TikTok ed Instagram; i suoi video, ogni settimana, sono milionari con visualizzazioni d'oro. Ma il Number One non è famoso solo sui social perché si tratta della discoteca più grande al mondo con i suoi 28 mila metri quadrati. Per questo motivo, la discoteca del Bresciano potrebbe essere la più grande del mondo censita nel libro dei primati.

Qualche tempo fa è stato proprio Steven Basalari a parlarne in un video su TikTok, che ha superato mezzo milione di visualizzazioni. A proposito: Steven supera mezzo milione di followers su TikTok e ben 622 su Instagram. Da poco ha aperto una nuova attività a Napoli, che ovviamente sta andando fortissimo.