TikTok si dà all'e-commerce con Shopify. Ora le aziende venderanno sul social

TikTok in partnership con la piattaforma di e-commerce Shopify

TikTok si allea con la piattaforma di e-commerce Shopify. Le imprese che in Europa hanno scelto la piattaforma per gestire il proprio negozio online potranno mettere in vendita prodotti e servizi attraverso campagne pubblicitarie dirette alla community di TikTok, che solo in Europa conta 100 milioni di utenti attivi al mese. Nel 2020, anno della pandemia, i merchant su Shopify in Italia sono cresciuti del 247% rispetto al 2019, spiega la società. L'alleanza, come si legge in una nota, fa parte dell'offerta dedicata alle piccole e medie imprese della società cinese che, lo scorso anno, ha lanciato il TikTok Hub per le Pmi, una piattaforma per le piccole e medie imprese che mette a disposizione consigli e soluzioni per attrarre nuovi clienti.