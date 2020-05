Tim connette i piccoli borghi: la storia di Giulio a Scansano in Maremma

Tim connette i piccoli borghi: la storia di Giulio a Scansano

Giulio Giovannini ha dodici anni e frequenta le scuole medie. Abita in una zona immersa nel verde a Scansano, un comune di 4.000 abitanti situato in Maremma, in provincia di Grosseto. Per partecipare alle lezioni a distanza, ogni giorno, Giulio ha percorso più di un chilometro per cercare il segnale internet e poter finalmente riuscire a vedere in videochat i suoi compagni ed insegnanti.

La foto del banco isolato di Giulio tra i campi, diventata un simbolo dell’emergenza Coronavirus e della didattica a distanza, resterà ora un ricordo: Tim ha infatti avviato i lavori di copertura nel piccolo comune di Scansano e nei paesi limitrofi per portarvi la banda ultralarga con connettività fino a un giga.

A darne notizia era stato lo stesso AD Luigi Gubitosi alcuni giorni fa nel corso di un’audizione in videoconferenza con i deputati della Commissione Trasporti e davanti alle telecamere di Porta a Porta: "Mi si è stretto il cuore nel guardare la foto di quel ragazzino che ogni mattina si incamminava per trovare un posto dove seguire le lezioni, perché a casa sua non aveva segnale", ha raccontato il numero uno dell'azienda di telecomunicazioni.

Tim ha dapprimo portato la banda ultralarga nella zona di Pomonte attorno alla casa di Giulio, per poi estenderla su tutto il territorio comunale. Scansano, grazie alla storia di Giulio, è diventata una realtà simbolo dei borghi connessi, superando l’isolamento digitale tipico delle aree meno densamente abitate. E eri Giulio ha anche ricevuto in regalo un nuovo tablet con un biglietto di auguri firmato dallo stesso AD di Tim Luigi Gubitosi: ‘Caro Giulio, buono studio!’

Per gestire l’esigenza di connettività di questi territori durante l’emergenza sanitaria in corso, negli ultimi due mesi Tim ha attivato circa 7mila nuovi cabinet in numerosi piccoli comuni del territorio nazionale, consentendo a oltre 1 milione di famiglie l’accesso all’ultrabroadband. È in momenti complicati come quello attuale che il digitale diventa il vero tessuto connettivo della nostra società. In una fase in cui gran parte della popolazione si trova in casa, le nuove tecnologie permettono di restare in contatto, scoprire nuovi modi di trascorrere il tempo, proseguire gli studi e lavorare anche se gli uffici sono chiusi.

Tim, giga gratis per scuole, docenti e studenti

Sostenere la didattica a distanza a fianco del Ministero dell’Istruzione e della scuola è uno dei principali obiettivi di Tim durante l'emergenza Coronavirus. A tale proposito, è attivo da oggi “E-learning Card”, iniziativa rivolta ai docenti e agli studenti che avranno la possibilità di navigare senza limiti di traffico sulle principali piattaforme di didattica a distanza (WeSchool powered by TIM, Office 365 Education A1, Google Suite for Education), evitando così di consumare i giga della propria offerta.