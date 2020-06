Tim, partono le master class di formazione di Operazione Risorgimento Digitale

Le master class di formazione di Tim

Dopo "Maestri d’Italia", Operazione Risorgimento Digitale va avanti e si rinnova con nuove iniziative per accompagnare la fase di rilancio e il ritorno alla normalità dopo il lockdown. A partire dal 16 giugno Tim, in collaborazione con Cisco, Manpower, Accenture e Ntt Data, dà il via a un nuovo ciclo di appuntamenti online con le Master Class: lezioni formative live realizzate da esperti con l’obiettivo di avvicinare cittadini e imprese all’utilizzo di Internet e delle sue opportunità.

Il progetto formativo prevede quattro percorsi specialistici e gratuiti focalizzati sulla cybersecurity, le nuove opportunità nel mondo del lavoro, gli strumenti dell’e-commerce, la cultura e il turismo digitale. Ogni Master Class si svilupperà in quattro lezioni di un’ora svolte dal martedì al venerdì, alle 14.30, sulle piattaforme Google Meet e Cisco Webex. Inoltre, per assicurare ai partecipanti la possibilità di interagire con i docenti utilizzando le chat in tempo reale, è previsto un numero massimo di 250 partecipanti per ogni appuntamento.

Dal 16 giugno e nei tre martedì successivi (23 e 30 giugno, 7 luglio), Cisco accompagnerà i partecipanti in un percorso educativo per aziende e privati incentrato sui temi della Cybersecurity. Come comportarsi per preservare la propria sicurezza sul web? Quali strategie adottare per tutelare i propri dati? Come prevenire un attacco informatico? Sono alcune delle domande che riceveranno una risposta durante la Master Class ‘Cybersecurity: ieri, oggi, domani’, sulle principali sfide e soluzioni di sicurezza con le più importanti innovazioni tecnologiche pensate per questo settore nel prossimo futuro. I partecipanti potranno acquisire familiarità con una tematica estremamente delicata e complessa, su cui tutti devono agire con padronanza per evitare criticità importanti anche a livello aziendale, di qualsiasi dimensione sia l’impresa.

Dal 17 giugno e i successivi tre mercoledì (24 giugno; 1 e 8 luglio), con Manpower sarà possibile scoprire ‘Il futuro del lavoro’: dall’importanza di avere competenze trasversali alla creazione di un efficace piano di carriera, passando per il ‘personal branding’ e la ricerca di lavoro nell’era digitale. Gli argomenti trattati consentiranno ai partecipanti di essere al passo con i tempi del nuovo mercato del lavoro in continuo cambiamento. Avranno infatti l’opportunità di approfondire quali sono le tecniche e gli strumenti per migliorare la capacità di acquisire e mantenere un impiego professionale, la cosiddetta employability. Comprenderanno inoltre come sviluppare quella che viene chiamata dagli esperti learnability, ossia la capacità di imparare con facilità nuove conoscenze e competenze.

Giovedì 18 giugno e per gli altri tre giovedì di seguito (25 giugno; 2 e 9 luglio) Accenture porterà nelle aule virtuali di Operazione Risorgimento Digitale un percorso didattico pensato per aziende e privati con la voglia di scoprire ‘Come creare un e-commerce di successo’. Dalla sua ideazione alle strategie di miglioramento del traffico e delle conversioni, il corso offrirà l’opportunità di una visione globale e strategica su uno degli strumenti centrali per il futuro del commercio al dettaglio. Con l’emergenza sanitaria, le vendite online continuano a crescere sia in Italia che nel resto del mondo e orientarsi nel panorama del commercio digitale diventa quindi sempre più importante, soprattutto per le piccole imprese che si affacciano per la prima volta a questa modalità. I partecipanti del corso potranno conoscere gli strumenti utili e le migliori tecniche per avviare un’attività online di successo, complementare a quella tradizionale: dalla creazione di campagne pubblicitarie sui vari canali comunicativi a una strategia per raggiungere i propri clienti in modo efficace e misurabile.

Il 19 giugno e per tre venerdì consecutivi (26 giugno; 3 e 10 luglio), NTT DATA approfondirà infine il tema della ‘Cultura e turismo nell’era digitale’. Grazie a lezioni proposte in forma di ‘storytelling’ e al racconto diretto di protagonisti e figure di riferimento dei vari settori legati al turismo, i partecipanti potranno comprendere appieno come il digitale può aiutare lo sviluppo delle economie nel campo dell’arte, della cultura e del turismo, specialmente in questa fase di rilancio in Italia. Un designer racconterà come riprogettare un business turistico grazie al co-design online, una nota storyteller racconterà come promuovere i luoghi d’arte e cultura grazie all’uso dei social, un’agenzia specializzata spiegherà come gestire grandi eventi grazie al digitale ed una grande azienda italiana del trasporto ci racconterà come è cambiato il modo di comunicare il viaggio nel settore pubblico.