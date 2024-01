Timperi, rivelazione a Monica Setta: "Non rifarei la Vita in diretta"

Clamorosa rivelazione di Tiberio Timperi ieri intervistato da Monica Setta a "Generazione z". Il conduttore, uno dei volti più noti del servizio pubblico, si è confidato con la conduttrice, che ha diviso con lui la guida di "Uno mattina in famiglia" per quattro stagioni, parlando di televisione passata e futura. L'occasione, i 70 anni della Rai, è stata ghiotta per effettuare un bilancio personale di Timperi, oggi alla guida con successo dei "Fatti vostri" di Michele Guardì.

E alla domanda su cosa non rifarebbe, Timperi ha confessato alla Setta che non "rifarebbe La Vita in diretta. Non potevo dire no a Mario Orfeo che è un amico ma è stata una esperienza difficile. Ho cambiato diversi capi progetto e poi io non ho la propensione a raccontare la cronaca nera, la tv del dolore. Preferisco dare un sorriso e raccontare storie di speranza". Stasera intanto Monica Setta torna su RAI2 con "Storie di Donne al bivio". Puntata ad alto tasso di gossip con Serena Grandi, Stefania Orlando e Rosanna Banfi.