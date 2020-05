Ascolti tv, Timperi e Setta ringraziano Coletta: “Vinta una partita in più”

Si sarebbe dovuta chiudere oggi l’edizione 2019/2020 di 1Mattina in Famiglia, particolarmente premiata in termini di ascolti ma, com’è noto da settimane, Tiberio Timperi e Monica Setta, per volontà dei dirigenti Rai, andranno avanti per tutto il mese di giugno, facendo quindi compagnia ai telespettatori della prima rete fino a domenica 28. Non sono i soli perché anche altri programmi come la Domenica in di Mara venier si allungano.

E proprio su questo hanno posto l’attenzione alla fine della puntata di oggi i due conduttori, reduci dai grandi ascolti che la trasmissione ha ottenuto anche ieri. Tiberio Timperi ha detto infatti: “Avremmo dovuto finire oggi ma andremo in onda fino alla fine di giugno". "Ci vedremo ancora, siamo contenti" ha aggiunto la Setta.