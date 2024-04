Tinder Land 2, il podcast svela segreti, consigli per rimorchiare online...

Tinder Land, nuova stagione del podcast alla scoperta di Tinder e del mondo delle dating app

Riparte il viaggio ironico alla scoperta dei segreti del mondo delle dating app con la seconda stagione di Tinder Land, il podcast prodotto da Dopcast in collaborazione con Tinder, l'app più famosa nel mondo per conoscere nuove persone. Il trailer “Siamo Tornati” è disponibile sulle principali piattaforme di distribuzione, a cui seguiranno 6 episodi inediti a partire dal 24 aprile, ogni mercoledì.

Claudia Burgio, esperta di comunicazione e appassionata fruitrice delle dating app, e Diego Castelli, nerd intellettuale e amante delle serie tv, non hanno esaurito gli aneddoti stravaganti sulla loro esperienza su Tinder e hanno in serbo ancora tante curiosità e bizzarrie da rivelare agli ascoltatori. I due single milanesi si confrontano con ospiti speciali e danno spazio anche ai contributi della community di Tinder Land.

Nella seconda stagione di Tinder Land, gli ascoltatori ritrovano la spensieratezza e l’ironia che hanno caratterizzato i primi sei episodi del podcast. Uno spazio leggero in cui scambiarsi consigli, racconti ed esperienze vissute sui siti di incontri, lasciando da parte i tabù e i pregiudizi che ancora aleggiano quando si parla appuntamenti online.

È il momento di aggiornare la foto profilo e mettersi in gioco. Dopo aver imparato le nozioni di base grazie ai consigli di Claudia e Diego, non resta che approfondire la conoscenza dei meccanismi dei match che talvolta, purtroppo, non portano dove vorremmo. Il primo episodio “C’eravamo tanto matchati” è una guida su come interrompere le frequentazioni senza ansie e cliché.

Ma quali sono le differenze tra i daters in Italia? E in Europa? In “Tinder regionale” gli ascoltatori scoprono le differenze nell’utilizzo da nord a sud, dalla metropoli alla provincia, secondo quella che sembra essere l’unica vera regola una volta messo il naso fuori dalla propria realtà: città che vai, stile che trovi. Il tutto, con il prezioso aiuto dei contributi della community.

“Tipe e tipi da dating app” è una guida su come mettere ordine tra i migliaia di utenti su Tinder, per scovare con più facilità specie e sottospecie, gruppi umani e pattern ricorrenti. Un manuale più che mai necessario dato che le dating app accolgono senza pregiudizi profili dalle mille sfumature.

Non a caso, “Tinder arcobaleno” esplora l’anima non-etero della piattaforma grazie alla partecipazione di due ospiti speciali, in veste ironica di Genitore 1 e Genitore 2, gli influencer Stefano Guerrera e Ella Bottom Rouge.

In “Tutti i segreti di Tinder” Claudia e Diego svelano piccoli trucchi che vale la pena conoscere per massimizzare l’esperienza, perché non tutte le funzioni dell’app sono ugualmente conosciute.

Infine, nell’ultima puntata “Da cosa nasce cosa” la parola passa agli ascoltatori: uno spazio dedicato alla community per accendere i riflettori sulle storie vissute dal pubblico di Tinder Land™.

Al termine di ogni episodio, tornano le tanto attese Burgio Tips, un breve spazio in cui Claudia svela consigli pratici e subito spendibili per migliorare la propria esperienza su Tinder.

Claudia, single con una carriera nel mondo della comunicazione, è una regolare frequentatrice delle dating app, dove qualche volta ha anche trovato l’amore. Diego invece si occupa di palinsesti televisivi ed è il classico intellettuale introverso. Due personalità agli antipodi, legate da un’insolita amicizia. Quando Diego viene lasciato, Claudia lo convince a iscriversi a Tinder e le loro chat cominciano a riempirsi di aneddoti ed esperienze vissute in prima persona, che trovano forma nel podcast Tinder Land™.