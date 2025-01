La sinistra abbandona Musk, Tomaso Montanari: "La mia università subito fuori da X"

La grande fuga delle università da X, oltre 60 Atenei contro la piattaforma di Musk

Elon Musk è finito nel mirino della sinistra e in particolare è iniziata da qualche tempo una protesta sempre più forte da parte delle università contro la sua piattaforma social X (ex Twitter), accusata di favorire contenuti estremisti. Sono già oltre 60 gli Atenei che hanno deciso di abbandonare il social a livello europeo. A questi, da ieri, si è aggiunta anche l'Università per Stranieri di Siena. "Il Senato Accademico - ha spiegato il rettore e volto noto dei talk in tv Tomaso Montanari - ha deciso all’unanimità che l’Università per Stranieri di Siena esca dal social media X e che lo faccia tenendo l’account inutilizzato, con l’ultimo post dedicato alle ragioni della scelta e che saranno scritte".

"Per avere un’idea di queste ragioni - prosegue Montanari - potete leggere i comunicati delle università tedesche che sono uscite, sono più di 60, in un movimento che ha preso il nome di WissXit. Le ragioni sono simili a quelle ma le vorremmo articolare in un modo nostro e le renderemo pubbliche. Ai primi giorni della prossima settimana ci saranno le motivazioni". La mobilitazione è iniziata dopo l’intervista di Musk alla leader di Afd Alice Weidel, si tratta del partito tedesco di estrema destra accusato di avere ideali nazisti e che è dato in grande ascesa in vista delle prossime elezioni in Germania del 23 febbraio. Musk aveva dichiarato: "Votate Afd, unico modo per salvare il Paese".