Ferragni-Fedez e il terzo incomodo Achille Lauro. Corona: sfida a Sanremo (c'è pure Tony Effe)

Ferragni-Fedez, Corona svela i tradimenti e coinvolge chi ha preso il posto del rapper a X Factor

La notizia del rinvio a giudizio per Chiara Ferragni nell'ambito dell'inchiesta denominata Pandoro Gate ha generato un botta e risposta al veleno con il suo ex marito Fedez. Tra accuse indicibili e presunti tradimenti reciproci. A svelare parecchi retroscena sulla ex coppia è stato il re del gossip Fabrizio Corona. Adesso è spuntato anche il "terzo incomodo", si tratta del cantante, che ironia della sorte ha preso proprio il posto di giudice al posto di Fedez a X Factor, Achille Lauro.

Lo tira in ballo - riporta Il Corriere della Sera - ancora una volta Corona, che ieri ha scritto un post: "Chiara, ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sc***ato?". Corona ha letto lo sfogo sui social contro Fedez come una sfida personale a lui: : "Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante str***ate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto, tradendo costantemente".

Come se non bastasse tutto questo, martedì 11 febbraio inizia il Festival di Sanremo. Saranno tutti sul palco: ci sono Fedez, Achille Lauro e persino Tony Effe, quello - prosegue Il Corriere - del dissing che a Fedez aveva cantato "fai i figli solo per postarli. Chiara ti è rimasta vicina nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via". E al quale lui rispondeva: "Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami". Fedez duetterà con Marco Masini cantando Bella str**a, e qualcuno sospetta che la canzone sia dedicata alla sua ex, ma lui dice di no.