Tony Effe tra gli ultimi a Sanremo? Altro che mazzata, è il cantante più ascoltato in Italia

Tony Effe tra gli ultimi a Sanremo? Altro che mazzata...

Nel dettaglio, alla fine del Festival di Sanremo gli artisti che hanno maggiormente incrementato i propri ascolti dal 1 dicembre sono: 1. Simone Cristicchi, +1394,5% - da 110.091 a 1.645.403 ascoltatori mensili; 2. Lucio Corsi, +1314,4% - da 124.032 a 1.754.304 ascoltatori mensili; 3. Serena Brancale, +872% - da 113.819 a 1.106.311 ascoltatori mensili; 4. Joan Thiele, +473,5% - da 205.133 a 1.176.565 ascoltatori mensili; 5. Marcella Bella, + 335,8% - da 224.917 a 980.241 ascoltatori mensili.

Per Cristicchi e Corsi i dati di ascolto aumentano addirittura di 10 volte rispetto a dicembre e sono gli artisti che più hanno beneficiato della partecipazione a Sanremo. Il vincitore Olly ha incrementato del 30,6% i propri ascolti, partendo dai 3.329.094 ascoltatori mensili del 1° dicembre ai 4.349.280 registrati dopo la finale.

Tra le sorprese, Achille Lauro e Tony Effe che sono gli artisti meno cresciuti, in termini di ascolti, in questi mesi: per entrambi l’incremento è stato pari al +14%. Ma le stesse performance, in positivo, di Joan Thiele e Marcella Bella sono sicuramente degne di nota. In valore assoluto, interessante notare che la classifica Top5 delle cantanti e dei cantanti più ascoltati è rimasta pressoché la stessa, dal giorno dell’annuncio alla finale del Festival.

In particolare, i più ascoltati al 1 dicembre sono: 1. Tony Effe, 4.456.896 ascoltatori mensili; 2. Rose Villain, 3.762.732 ascoltatori mensili; 3. Olly, 3.329.094 ascoltatori mensili; 4. Elodie, 3.335.585 ascoltatori mensili; 5. Achille Lauro, 3.203.428 ascoltatori mensili. Dopo la kermesse gli artisti in assoluto più ascoltati: 1. Tony Effe, 5.080.771 ascoltatori mensili; 2. Rose Villain, 4.790.957 ascoltatori mensili; 3. Fedez, 4.374.516 ascoltatori mensili; 4. Olly, 4.349.280 ascoltatori mensili; 5. Elodie, 4.163.469 ascoltatori mensili.

Se quindi Tony Effe è l’artista che ha meno incrementato i propri ascolti è però anche il cantante in assoluto più ascoltato su Spotify, l’unico a superare i 5 milioni di ascoltatori mensili. Rose Villain, Olly e Elodie rappresentano solide conferme, con Fedez che in due mesi passa da 2.782.793 ascoltatori mensili a 4.374.516 (+57,2%) e, come Simone Cristicchi e Lucio Corsi, trae beneficio dalla partecipazione al festival.