Top 100 Informazione online, Affaritaliani.it cresce anche ad ottobre (+12%)

Top 100 Informazione online, boom di Affaritaliani.it a ottobre: +12%

Affaritaliani.it cresce in positivo anche nel mese di ottobre. In seguito ai all'incremento di settembre, durante il quale la nostra testata ha segnato un boom del +32% nella graduatoria dei 100 siti di informazione online più visitati (Comscore), Affari ha ora registrato un'ulteriore crescita del 12%.

Il principale quotidiano italiano online, fondato nell'aprile del 1996, ha riportato, secondo la classifica pubblicata da Primaonline, ha raggiunto l'ottimo risultato di oltre 2 milioni per quanto riguarda gli utenti unici nell'ultimo mese. Ma non è finita qui. Affari brilla anche nelle pagine viste, arrivando a contarne 9 milioni. Questi risultati significativi consolidano la posizione di Affaritaliani.it in testa, mantenendosi davanti ad altre valide testate come Oggi.it o MilanoFinanza.it.