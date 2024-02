Top Calcio social: l’Inter sorpassa il Milan. Ma domina la Juventus

Juventus in vetta alla graduatoria con Inter e Milan che inseguono nella classifica stilata per Primaonline da Sensemakers relativa al mese di gennaio, che ha visto alcuni colpi e mille voci di calciomercato, la vittoria dei nerazzurri in Supercoppa Italiana (battendo in finale il Napoli) e l'esonero di José Mourinho (con l'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa).

I bianconeri a gennaio hanno "con un incremento trasversale dei volumi (+13% per le interazioni e +11% per le video views). In termini di interazioni (85,6 milioni) pesa per il 60% Instagram e per il 31% TikTok, che però in quanto a video views (totale a 226milioni) pesa per l’85%", secondo quanto riporta Primaonline. "L’Inter arriva a quota 33,2 milioni di interazioni e sorpassa il Milan, in calo a 28 milioni. A trainare le performance nerazzurre la vittoria della Supercoppa Italiana e la leadership in campionato, via via più chiara".

La top-5 viene completata dalla Roma quarta (16,3 milioni di interazioni e 41,2 milioni di video views) davanti al Napoli quinto.