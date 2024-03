Top politici social: Salvini-Meloni al comando. Todde new entry. E Zaia...

Top politici social: Salvini-Meloni al comando

Matteo Salvini capolista assoluto nella classifica Top15 politici sui social del mese di febbraio, elaborata per Primaonline da Sensemakers. Dietro al leader della Lega (5 milioni di interazioni), si conferma poi Giorgia Meloni (a quota 2mln). Calo a livello di interazioni su entrambi i fronti, malgrado la 'vetta' della classifiica. Salvini registra -23% per Giorgia Meloni -56% "nonostante un maggior numero di contenuti postati rispetto a gennaio, risente in modo particolare di una contrazione su Instagram, piattaforma per lei maggiormente performante. La flessione per la premier trova conferma anche a livello di singoli post tanto che nel ranking dei best performing compare con solo 3 contenuti a fronte dei 6 del mese scorso", scrive primaonline.

Top politici social, Silvia Sardone sul podio, scavalca Luca Zaia. Vincenzo De Luca vola

Sul podio sale Silvia Sardone (a 1,7 mln di interazioni) che sorpassa Luca Zaia quarto. Top-5 per Giuseppe Conte (1,6 mln) appena davanti ad Alessandro Di Battista (1,5). Settimo Gianluigi Paragone (581 k) che precede Vincenzo De Luca (il Governatore della Campania guadagna posizioni e tocca quota 472 k), e Stefano Bonaccini (431 k per il presidente dell'Emilia Romagna).

Top politici social, Alessandra Todde new entry in top-10

Chiude la top-10 una new entry: Alessandra Todde (a 408 k), neoeletta presidente della Regione Sardegna il 25 febbraio scorso, compare per la prima volta nel ranking del mese: a parità di contenuti pubblicati con il mese scorso, a febbraio ottiene un incremento del +150% nelle interazioni", scrive primaonline.it.

La top-15 viene poi completata da Carlo Calenda (399 k), Elly Schlein (388), Eugenio Giani (310), Susanna Ceccardi (277) e Matteo Renzi (250 k).